Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación

Según informó Daily Mail, Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra su compañero de reparto David Harbour antes de que comenzara el rodaje de la temporada final de la serie.

En la denuncia, Millie detalla presuntos actos de acoso e intimidación laboral por parte del actor que interpreta al sheriff Hopper en la serie, aunque no se han señalado comportamientos de índole sexual, se ha revelado que la actriz que da vida al personaje de Once, interpuso la queja formal por bullying debido a lo que consideró una actitud inapropiada de Harbour durante el rodaje.

Netflix abrió una investigación intensa que se habría extendido durante meses y que todavía no ha sido esclarecida públicamente.

Aunque los detalles no han sido revelados, las declaraciones apuntan a que se trató de un conflicto serio dentro del set, justo cuando la producción se preparaba para rodar la temporada final.

Fuentes cercanas a la plataforma de Netflix aseguraron que busca mantener la atención en el cierre de la serie y no en conflictos internos de sus protagonistas, por lo que el gigante del streaming mantiene silencio ante la controversia.

A los problemas públicos de Harbour se suma su reciente ruptura con la cantante Lily Allen, se quien se separó a principios de este año tras rumores de infidelidad.

Pese al escándalo, la producción de Stranger Things 5 continúa su marcha. La serie, es uno de los fenómenos culturales más grandes de Netflix desde su estreno en 2016, combinando terror, ciencia ficción y nostalgia ochentera.

