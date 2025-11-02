Suscríbete
Entretenimiento

Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación

A tan solo un mes del esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, alió a la luz que la actriz interpuso una queja formal por bullying

November 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg

Instagram @jakebongiovi

Según informó Daily Mail, Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra su compañero de reparto David Harbour antes de que comenzara el rodaje de la temporada final de la serie.

En la denuncia, Millie detalla presuntos actos de acoso e intimidación laboral por parte del actor que interpreta al sheriff Hopper en la serie, aunque no se han señalado comportamientos de índole sexual, se ha revelado que la actriz que da vida al personaje de Once, interpuso la queja formal por bullying debido a lo que consideró una actitud inapropiada de Harbour durante el rodaje.

Netflix abrió una investigación intensa que se habría extendido durante meses y que todavía no ha sido esclarecida públicamente.

Aunque los detalles no han sido revelados, las declaraciones apuntan a que se trató de un conflicto serio dentro del set, justo cuando la producción se preparaba para rodar la temporada final.

Fuentes cercanas a la plataforma de Netflix aseguraron que busca mantener la atención en el cierre de la serie y no en conflictos internos de sus protagonistas, por lo que el gigante del streaming mantiene silencio ante la controversia.

A los problemas públicos de Harbour se suma su reciente ruptura con la cantante Lily Allen, se quien se separó a principios de este año tras rumores de infidelidad.

Pese al escándalo, la producción de Stranger Things 5 continúa su marcha. La serie, es uno de los fenómenos culturales más grandes de Netflix desde su estreno en 2016, combinando terror, ciencia ficción y nostalgia ochentera.

Millie Bobby Brown
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween
Entretenimiento
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween
November 01, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-televisaunivision.jpg
Entretenimiento
Shakira se presentó en el “Upfront 2026" de TelevisaUnivision
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png
Entretenimiento
Llega a los cines “Mátate, amor” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-hombre-con-el-que-salio-a-bodajpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta levanta rumores de romance tras aparecer junto a este joven en una boda
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
billie-eilish-multimillonarios
Entretenimiento
Billie Eilish lanza contundente mensaje a multimillonarios
La cantante hizo un llamado a los multimillonarios a donar su dinero
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-mayer-barbara-mori.jpg
Entretenimiento
Sergio Mayer Mori revela que sus papás no se hablan desde hace tiempo
El cantante contó que sus padres no tienen comunicación y que la última vez que los vio juntos fue en su cumpleaños número 21
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Demi Lovato habla por primera vez de su matrimonio con Jordan jutes
Entretenimiento
Demi Lovato habla por primera vez de su matrimonio
La cantante se sinceró sobre su relación y reveló su mayor temor con relación a su esposo Jordan Lutes
October 30, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía en México, todo lo que comió
Entretenimiento
Toda la comida mexicana que ha disfrutado Rosalía en su paso por México
Rosalía conquistó las calles y los sabores de la Ciudad de México, así fue su recorrido gastronómico
October 30, 2025
 · 
Tania Franco
angelina-jolie-brad-pitt-demanda.jpg
Entretenimiento
Brad Pitt da nuevo golpe a Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval
Continúa la batalla legal entre la expareja, ya que Brad Pitt asegura que Angelina está ocultando información relevante
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez