Shakira se presentó en el “Upfront 2026" de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision celebró su Upfront 2026, en el que presentó sus logros y audiencias en el 2025, año en que rompió récords en México, y sus eventos más relevantes para el 2026

October 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
shakira-televisaunivision.jpg

Shakira apareció por sorpresa en el “Upfront 2026" para ofrecer un gran show en el evento más importante de la industria de contenidos en México.

Con el nuevo enfoque ‘A Profundidad’, TelevisaUnivision genera una conexión más profunda con las audiencias a través de su amplísimo portafolio de contenidos para el año entrante, buscando siempre la excelencia e innovación por el volumen de sus audiencias son el único medio nacional con crecimiento en ventas superior al 5%.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 10.33.11 PM (1).jpeg

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, detalló que para el 2026 se centrarán en “la búsqueda de una conexión más profunda con las emociones, gustos y necesidades de nuestras audiencias y clientes, impulsada con una incesante dedicación a la excelencia y la innovación en contenido”.

Daniel Allegre CEO TelevisaUnivision.jpg

Por su parte, Patricia Molina, Presidenta de Ventas y Mercadotecnia, aseguró que la fuerza de TelevisaUnivision radica en su capacidad de analizar datos y generar emociones para crear vínculos con las audiencias: “Nos encontramos en una nueva era de transformación mediática en donde la inteligencia artificial está revolucionando nuestros negocios y la publicidad. En este cambio vertiginoso lo que realmente seguirá distinguiéndonos será nuestra capacidad de conectar con lo más profundo de las emociones”.

Patricia Molina- Presidenta Ventas y Mercadotecnia.jpg

El 2026 será un año histórico para TelevisaUnivision, con una oferta deportiva sin precedentes. Olek Lowenstein, Presidente de Deportes, señaló que el próximo año será muy especial, “nos adueñaremos de todas las pantallas y en todos los deportes. Fórmula 1, Juegos Olímpicos de Invierno, NFL, la Serie Mundial MLB, lo mejor de la Liga MX y, por supuesto, un evento verdaderamente histórico: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Olek Lowenstein- Presidente de Deportes.jpg

Entre los logros de TelevisaUnivision este año, se encuentran:

  • -9 de cada 10 mexicanos con alcanzados por su señal en televisión abierta.
  • -Líder del Prime Time, sus telenovelas dominan el honorario estelar con un alcance prometido de +11 millones de personas por emisión.
  • -VIX es el AVOD número 1 en México y servicio de streaming con mayor crecimiento en América Latina.
  • -+81 millones de personas alcanzadas al mes a través de N+ reforzando su liderazgo.
  • -La Casa de los Famosos MX, fenómeno mediático mundial con presencia en 72 marcas.
  • -Liga MX, tiene 9 de los 10 partidos más vistos en TV abierta, captando, en promedio +12 millones de personas por juego.
  • -9.5 millones de pesos alcanzadas en el Super Bowl 2025.
  • -Publisher digital N° 1 en México.

Oferta 2026:

Partido inaugural del Estadio Banorte, México Vs Portugal, con asistencia de Cristiano Ronaldo. Liga MX, Partidos de los 8 equipos con mayor audiencia en TV abierta. Fórmula 1, Grandes Premios en exclusiva a través de distintas ventanas. Super Bowl, partidos de local de los Dallas Cowboys y transmisión de juego de NFL en CDMX. Serie Mundial de la MLB.

Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026. “Road to Beast Cup”, una alianza global con MrBeast, el creador digital más influyente del mundo, en un proyecto que combina entretenimiento, deporte y cultura pop.

ViX Micros, dramas para audiencias móviles, continuará su expansión en América Latina.

ViX Música se consolida como la mayor plataforma musical en español, con conciertos exclusivos, videopodcasts y programas originales.

IA para personalizar la experiencia del usuario y crear contenidos adaptados a las preferencias. Temporada 4 de La Casa de los Famosos Mx, el reality más exitoso de la TV mundial.

+50 proyectos originales multiplataforma. Docuseries y especiales de N+ de actualidad, cultura y periodismo con impacto social. y mucho más...

