Salma Hayek y Demi Moore, las favs de la alfombra roja de la gala LACMA Art + Film 2025

La gala benéfica del Museo de Arte de Los Ángeles reunió a grandes celebridades que deslumbraron con impactantes looks

November 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Se llevó a cabo la 14ª edición de la gala LACMA Art +Film que reunió a personalidades reconocidas del arte, el cine y la moda en una noche coorganizada por Eva Chow y Leonardo DiCaprio.

La cita rindió homenaje a la artista Mary Corse y al director Ryan Coogler, creador de Black Panther, con una cena de gala en la que cada invitado posó con elegancia.

Kaia Gerber y Cindy Crawford, madre de hija compartieron la alfombra derrochando elegancia. Por su parte, la actriz y modelo deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas, mientras que su madre, apostó por un diseño dorado brillante.

Por otro lado, la actriz mexicana Salma Hayek, quien llegó acompañada de su esposo, lució un vestido verde de Gucci, de manga larga, con lentejuelas color verde con un pronunciado escote en V que dejó ver un collar de diamantes y rubíes.

Elle Fanning, eligió un vestido de encaje azul de manga larga y un abrigo de pelo del mismo tono.

Demi Moore, llegó un vestido floral con transparencias y cuello halter.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
