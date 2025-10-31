Llega a los cines “Mátate, amor” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Este mes de noviembre marca el estreno en cines de MÁTATE, AMOR (Die, My Love, 2025), y la plataforma lo festeja a lo grande con una selección especial que reúne algunos de los mejores trabajos de Jennifer Lawrence, Robert Pattinson y Sissy Spacek. Además, Yorgos Lanthimos, uno de los directores más fascinantes del cine actual, suma a MUBI varias de las películas que definieron su estilo inconfundible. Y para cerrar con broche de oro, llegan los últimos episodios de la serie HAL & HARPER.

MÁTATE, AMOR, la nueva película de la directora Lynne Ramsey que tuvo su estreno en el pasado Festival de Cannes y que ha tenido una gran acogida en otras muestras, llegará a las salas de cine de México y algunas partes de Latinoamérica el próximo 6 de noviembre. Con el ciclo “Die, my love: Dying for more”, MUBI tendrá una selección de cintas con los mejores trabajos del reparto y su directora. En WINTER’S BONE (2010) y SILVER LININGS PLAYBOOK (2012), podrás disfrutar de las actuaciones más laureadas de Jennifer Lawrence, mientras que con CARRIE (1976) descubrirás la historia que catapultó a Sissy Spacek a la fama. Por otro lado, conocerás una faceta diferente de Robert Pattinson con MAPS TO THE STARS (2014) y el gran talento detrás de la cámara de Lynne Ramsay con la controversial WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (2011).

El cine actual ha sido comandado por unos cuantos directores; sin embargo, Yorgos Lanthimos es uno de los más arriesgados al momento de contar sus historias, lo que lo ha llevado a colocarse entre los más premiados de la última década. “Mundos fabricados” es una compilación de los primeros trabajos del cineasta griego, los cuales forjaron su estilo y le dieron el prestigio del que goza actualmente, podrás disfrutar de KINETTA (2005), su ópera prima, además de DOGTOOTH (2009), cinta que le valió su primera nominación al Oscar, y por último, la exportación surrealista de ALPS (2011).

“Recientes y Excelentes” tendrá este mes una selección de películas que combinan frescura, reflexión y mucha originalidad. Desde THE BALCONETTES (2024), una comedia feminista y provocadora de Noémie Merlant, la cual celebra la sororidad con un toque de irrverencia, hasta WINTER IN SOKCHO (2024), el hermoso debut de Koya Kamura que habla sobre la soledad y la conexión humana. También se encuentra la multi galardonada de THE EDUKATORS (2004) de Hans Weingartner, cinta que mezcla suspenso y crítica social de una generación inconforme, así como CLOUD (2024), la propuesta de Kiyoshi Kurosawa que transforma su característico terror psicológico en una historia de caos digital.