Entretenimiento

Llega a los cines “Mátate, amor” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Noviembre llega con grandes estrenos a MUBI, destaca el ciclo en honor al estreno en cines de MÁTATE, AMOR que incluye una selección especial de películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Robert Pattinson y Sissy Spacek.

October 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png

Este mes de noviembre marca el estreno en cines de MÁTATE, AMOR (Die, My Love, 2025), y la plataforma lo festeja a lo grande con una selección especial que reúne algunos de los mejores trabajos de Jennifer Lawrence, Robert Pattinson y Sissy Spacek. Además, Yorgos Lanthimos, uno de los directores más fascinantes del cine actual, suma a MUBI varias de las películas que definieron su estilo inconfundible. Y para cerrar con broche de oro, llegan los últimos episodios de la serie HAL & HARPER.

MÁTATE, AMOR, la nueva película de la directora Lynne Ramsey que tuvo su estreno en el pasado Festival de Cannes y que ha tenido una gran acogida en otras muestras, llegará a las salas de cine de México y algunas partes de Latinoamérica el próximo 6 de noviembre. Con el ciclo “Die, my love: Dying for more”, MUBI tendrá una selección de cintas con los mejores trabajos del reparto y su directora. En WINTER’S BONE (2010) y SILVER LININGS PLAYBOOK (2012), podrás disfrutar de las actuaciones más laureadas de Jennifer Lawrence, mientras que con CARRIE (1976) descubrirás la historia que catapultó a Sissy Spacek a la fama. Por otro lado, conocerás una faceta diferente de Robert Pattinson con MAPS TO THE STARS (2014) y el gran talento detrás de la cámara de Lynne Ramsay con la controversial WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (2011).

El cine actual ha sido comandado por unos cuantos directores; sin embargo, Yorgos Lanthimos es uno de los más arriesgados al momento de contar sus historias, lo que lo ha llevado a colocarse entre los más premiados de la última década. “Mundos fabricados” es una compilación de los primeros trabajos del cineasta griego, los cuales forjaron su estilo y le dieron el prestigio del que goza actualmente, podrás disfrutar de KINETTA (2005), su ópera prima, además de DOGTOOTH (2009), cinta que le valió su primera nominación al Oscar, y por último, la exportación surrealista de ALPS (2011).

“Recientes y Excelentes” tendrá este mes una selección de películas que combinan frescura, reflexión y mucha originalidad. Desde THE BALCONETTES (2024), una comedia feminista y provocadora de Noémie Merlant, la cual celebra la sororidad con un toque de irrverencia, hasta WINTER IN SOKCHO (2024), el hermoso debut de Koya Kamura que habla sobre la soledad y la conexión humana. También se encuentra la multi galardonada de THE EDUKATORS (2004) de Hans Weingartner, cinta que mezcla suspenso y crítica social de una generación inconforme, así como CLOUD (2024), la propuesta de Kiyoshi Kurosawa que transforma su característico terror psicológico en una historia de caos digital.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
