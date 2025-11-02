Suscríbete
Ana de Armas y Tom Cruise habrían terminado su romance por estos motivos

Los actores nunca confirmaron su romance en público, sin embargo, fueron captados juntos durante casi un año

November 01, 2025 
Diana Laura Sánchez
tom-cruise-ana-de-armas-terminan-su-relacion.jpg

ESPECIAL

Se reveló que Ana de Armas habría sido quien terminó al actor Tom Cruise, con quien mantuvo un romance discreto, lejos de los focos mediáticos.

Durante meses fueron vinculados sentimentalmente, hasta que fueron captados juntos paseando tomados de la mano en un pueblo de Vermont, y aunque parecía que su discreta relación iba viento en popa, no fue así, ya que hace un par de semanas se dio a conocer que rompieron.

Ahora, una fuente cercana confirmó a Us Weekly que efectivamente Tom y Ana se separaron tras salir por menos de un año. “Fue más bien decisión de Ana, porque las cosas iban muy rápido y empezó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con la que iban”, dijo el informante sobre los motivos de la separación de los actores.

Sin embargo, aunque Ana de Armas decidió terminar la relación, tal vez podría retomarla más adelante. “A ella todavía le gusta mucho Tom y tienen una conexión. Ya verán cómo se desarrollan las cosas en el futuro”, dijo la fuente.

Mientras tanto, los famosos mantienen una relación de amistad. “Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás”, añadió el informante, quien aseguró que Tom y Ana tenían una química “totalmente innegable”.

Antes, The Sun reportó que los actores la habían pasado bien juntos, y que la ruptura se dio en buenos términos. “Seguirán siendo buenos amigos. Simplemente se dieron cuenta de que no iban a llegar tan lejos y que estarían mejor como compañeros. La chispa se había apagado entre ellos, pero todavía aman la compañía del otro y ambos han sido muy adultos al respecto”.

Ana de Armas tom cruise
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
