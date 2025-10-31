Suscríbete
Billie Eilish lanza contundente mensaje a multimillonarios

La cantante hizo un llamado a los multimillonarios a donar su dinero

October 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Getty

En un evento celebrado en el MoMA de Nueva York, Billie Eilish recogió el premio a la Innovación otorgado por “Wall Street Journal”, por su influencia en la industria musical y su compromiso con causas sociales y medioambientales, y en su discurso instó a los empresarios como Mark Zuckerberg, tercera persona más rica del mundo, a que compartan su riqueza con quienes más lo necesitan.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca. Si tienes dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesiten”, dijo frente al público la famosa de 23 años, que actualmente es la octava artista más escuchada del mundo en Spotify.

“Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué lo son?. Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero”.

La artista donará 11,5 millones de dólares recaudados durante su gira Hit Me Hard and Soft para apoyar iniciativas centradas en equidad alimentaria, justicia climática y reducción de la contaminación por carbono.

Según la revista People, el CEO de Meta Mark Zuckerberg se abstuvo de aplaudir el discurso de Billie que respaldaron los demás asistentes. El fundador de Facebook tiene un patrimonio neto de alrededor de 257.000 millones de dólares. Mark asistió al evento porque su esposa, Priscilla Chan, fue reconocida como Innovadora en Filantropía Científica de 2025 por su trabajo a través de la iniciativa Chan Zuckerberg, que busca desarrollar herramientas para diagnosticar y poder tratar todo tipo de enfermedades.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
