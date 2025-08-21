Suscríbete
Entretenimiento

Brad Pitt se compra mansión en Los Ángeles por 12 millones de dólares

La propiedad ubicada en Outpost Estates, pertenecía al guitarrista de The Killers, Dave Keuning, y a su esposa, la diseñadora de interiores Emilie Keuning

August 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Brad-Pitt-nueva-casa-mansion.jpg

Según dio a conocer The Wall Street Journal, el famoso actor de Hollywood, Brad Pitt tiene una nueva propiedad, y se trata de una mansión al estilo español en Hollywood Hills, la cual fue construida a finales de los ochenta, y renovada recientemente.

La residencia cuenta con una superficie de 780 m2, seis habitaciones y baños, entre los que destacan los techos con vigas de madera, pasillos arqueados, ventanales de doble altura, puertas francesas de acero negro y un techo adornado con paneles metálicos de girasol en el salón principal.

brad-pitt-nueva-casa-mansion.jpeg

En la planta baja se encuentra la cocina con isla de mármol veteado, varias salas, un despacho, sala de cine y una suite principal con terraza y baño de mármol. Mientras que en el exterior el inmueble tiene un entorno ideal para descansar y relajarse, además de entretenerse, con una piscina, jacuzzi, huertos en terrazas, zona de asador y acceso privado con pórtico de ladrillo artesanal y portón.

mansion-brad-pitt.jpeg

El actor Brad Pitt sorprende con esta millonaria adquisición inmobiliaria. Uno de los principales atractivos de la mansión son las vistas panorámicas que van desde el centro de Los Ángeles hasta el océano Pacífico.

mansion-brad-pitt.jpeg

Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás
Entretenimiento
¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás!
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Christian Dior- Aislinn Derbez
Entretenimiento
“Era doloroso para los hijos”: Aislinn Derbez confiesa cómo la fama de Eugenio afectó su niñez
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
eric-del-castillo-enfermedad-degeneracion-macular.jpg
Entretenimiento
Eric del Castillo padece esta grave enfermedad que afecta su visión
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sophie-turner-joe-jonas-divorcio
Entretenimiento
Sophie Turner dice que su divorcio con Joe Jonas fue como “el infierno”
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Drew Barrymore
Entretenimiento
“El alcohol es un veneno para mí”: Drew Barrymore se sincera acerca del peor momento de su vida
La actriz vivió un emotivo reencuentro en su programa y reveló detalles íntimos sobre el año en que decidió dejar el alcohol
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
araph-bethke-da-la-bienvenida-a-su-primer-hijo.jpeg
Entretenimiento
Arap Bethke y Anna Tazzer le dan la bienvenida a su hija Sienna
El actor y la escritora anunciaron el nacimiento de su primera hija en común
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-electrocutada.jpg
Entretenimiento
Katy Perry sufre descarga eléctrica durante su concierto
La cantante tuvo otro percance en un show de su gira “The lifestimes tour”
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-portada.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa celebra sus 30 años en la portada de Harper’s Bazaar México
La cantante de pop recién comprometida habla en exclusiva con la revista Harper’s sobre cómo encontró el amor
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda-vestidosjpg
Entretenimiento
Los cuatro espectaculares vestidos que lució la esposa de Mane de la Parra en su boda
El diseñador Benito Santos firmó los impactantes looks de la boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez