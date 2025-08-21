Brad Pitt se compra mansión en Los Ángeles por 12 millones de dólares

Según dio a conocer The Wall Street Journal, el famoso actor de Hollywood, Brad Pitt tiene una nueva propiedad, y se trata de una mansión al estilo español en Hollywood Hills, la cual fue construida a finales de los ochenta, y renovada recientemente.

La residencia cuenta con una superficie de 780 m2, seis habitaciones y baños, entre los que destacan los techos con vigas de madera, pasillos arqueados, ventanales de doble altura, puertas francesas de acero negro y un techo adornado con paneles metálicos de girasol en el salón principal.

En la planta baja se encuentra la cocina con isla de mármol veteado, varias salas, un despacho, sala de cine y una suite principal con terraza y baño de mármol. Mientras que en el exterior el inmueble tiene un entorno ideal para descansar y relajarse, además de entretenerse, con una piscina, jacuzzi, huertos en terrazas, zona de asador y acceso privado con pórtico de ladrillo artesanal y portón.

El actor Brad Pitt sorprende con esta millonaria adquisición inmobiliaria. Uno de los principales atractivos de la mansión son las vistas panorámicas que van desde el centro de Los Ángeles hasta el océano Pacífico.