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La falda de tartán de Kate Middleton que vuelve cada Navidad y es un ‘must have’ del invierno

La princesa de Gales convirtió una falda de cuadros rojos en uno de sus looks navideños más memorables. Años después, la prenda sigue inspirando estilismos y confirma que algunos clásicos nunca pasan de moda.

Noviembre 13, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Kate Middleton

Kate anunció una iniciativa con el príncipe William para impulsar el desarrollo infantil.

Getty Images

Hay prendas que sobreviven al paso de las temporadas y se convierten en auténticos clásicos del guardarropa invernal. Una de ellas es la falda de tartán que Kate Middleton ha llevado en distintas ocasiones y que, con la llegada de la temporada navideña, vuelve a convertirse en una referencia de estilo.

Se trata de un diseño de Emilia Wickstead que la princesa de Gales estrenó en 2018 durante una celebración navideña en el Palacio de Kensington. Su estampado de cuadros rojos, su silueta en línea A y sus pliegues definidos hicieron de esta pieza una elección elegante, festiva y muy fácil de combinar.

William y Kate

Un look perfecto para la temporada de otoño e invierno.

Karwai Tang/WireImage

La falda de tartán de Kate Middleton que sigue inspirando

Para aquella ocasión, Kate combinó la falda con un cárdigan negro de cashmere de la firma Brora. El contraste entre el tejido cálido y el estampado tartán dio como resultado un conjunto clásico, sin necesidad de recurrir a una decoración excesiva.

Kate con falda de tartán

La falda es de corte A y con mucho movimiento.

Karwai Tang/WireImage

La pieza, conocida como modelo Pris, tenía una cintura marcada y una silueta con pliegues tipo cuchillo que aportaban movimiento. Su precio original rondaba las 1,450 libras esterlinas (alrededor de 1,900 dólares).

Dos años después, en diciembre de 2020, la princesa volvió a llevarla durante el recorrido del tren real por Reino Unido. Esta vez, la combinó con un suéter negro de cuello alto, botas de tacón de Ralph Lauren y un abrigo rojo de Alexander McQueen, demostrando que una misma falda puede adquirir una personalidad distinta dependiendo de las prendas que la acompañen.

Kate con falda de tartán

La falda de tartán combinada con un abrigo rojo y largo.

Pool/Getty Images

La tendencia que otras celebridades han retomado

El estampado tartán, también conocido como escocés, vuelve a ganar protagonismo durante los meses fríos, especialmente en prendas como faldas, abrigos y blazers. Su asociación con la estética tradicional británica lo convierte en un recurso recurrente para los looks navideños.

En 2026, algunas figuras de la televisión británica también han apostado por esta tendencia. Cat Deeley apareció en el programa This Morning con una falda de cuadros de Boden en tonos rojos, malvas y ámbar, mientras que Alex Jones eligió otro diseño de la misma firma para The One Show, en una combinación de tonos rubí.

Aunque no se trata de reproducciones exactas del diseño de Kate, ambas propuestas recuperan la esencia de aquella prenda que la princesa convirtió en uno de sus looks festivos más recordados.

Cómo llevar una falda de tartán este invierno

La versatilidad del tartán permite incorporarlo a diferentes estilos. Para conseguir un conjunto elegante y discreto, puedes combinar una falda de cuadros rojos con un suéter negro, crema o gris. Si buscas un resultado más festivo, añade botas altas y un abrigo en un tono coordinado.

También puedes llevarla con una camisa blanca y un blazer para un estilismo más estructurado, o elegir una falda midi con un tejido de mayor caída para una ocasión especial.

La clave está en dejar que el estampado sea el protagonista y mantener el resto del conjunto en una paleta de colores equilibrada. Como demuestra Kate Middleton, una buena falda de tartán puede convertirse en esa pieza especial que regresa cada invierno sin perder actualidad.

Kate Middleton Princesa de Gales
Marjorie Daphnis
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