Kate Middleton anuncia su tradicional concierto de Navidad y revela la emotiva temática de este año

Kate Middleton trae de vuelta una de sus tradiciones navideñas más queridas y esperadas, la princesa de Gales anunció este viernes 13 de noviembre, que su tradicional servicio anual del de villancicos, “Together at Christmas” o “Juntos en Navidad” ya está en preparación.

Como en años anteriores, la sexta edición de este hermoso evento, se realizará en la Abadía de Westminster, donde también se puede ver al príncipe William y a sus hijos George, Charlotte y Louis, apoyando a Kate en un evento que pretende reunir a la familia.

¿Cuándo será el concierto de Navidad de Kate Middleton?

La sexta edición de Together at Christmas se celebrará el próximo viernes 11 de diciembre en la Abadía de Westminster, en Londres, el mismo recinto donde Kate y William contrajeron matrimonio en 2011.

Se espera la asistencia de alrededor de 1,600 invitados, entre ellos personas que han destacado por su compromiso y dedicación para ayudar a otros en sus comunidades. Su presencia busca reconocer el impacto que tienen la generosidad, la empatía y el acompañamiento en la vida cotidiana.

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Kate Middleton acompañada del príncipe William, sus hijos George, Charlotte y Louis en ‘Together at Christmas’ 2025 Chris Jackson/Getty Images

¿Cuál será la temática de Together at Christmas de Kate Middleton?

De acuerdo con el comunicado emitido por el Palacio de Kensington y la Royal Foundation, el tema de este año enfatizará: “el amor, la bondad y el cuidado mutuo, y reconocerá las muchas formas en que las personas crean entornos de apoyo dentro de sus familias, comunidades y vidas cotidianas”.

Y agregó: “Celebrará a las personas que permiten que otros se sientan lo suficientemente seguros como para pedir ayuda, creando esperanza a partir de la vulnerabilidad y conectándonos de forma más profunda”.

El evento también contará con una mezcla de música navideña tradicional y contemporánea, junto con lecturas y actuaciones de invitados especiales, entre otros detalles que se revelarán cerca de la fecha.

Por otra parte, las festividades se extenderán mucho más allá de la Abadía de Westminster, con 15 servicios de villancicos comunitarios de “Juntos en Navidad” previstos en las cuatro naciones del Reino Unido, desde las Islas Shetland hasta Devon.

El servicio se grabará para una emisión especial de Nochebuena en ITV1 e ITVX, con una emisión adicional la mañana de Navidad.

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