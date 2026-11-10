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El accesorio que Kate Middleton, Meghan Markle y Zara Tindall usan para estilizar sus looks

Discreto, versátil y capaz de transformar un conjunto, este complemento se ha convertido en uno de los recursos favoritos de tres referentes del estilo royal.

Noviembre 10, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Kate Middleton y Meghan Markle

Kate Middleton y Meghan Markle

Pool/UK Press via Getty Images

En ocasiones, un pequeño detalle es suficiente para transformar por completo un look. Kate Middleton, Meghan Markle y Zara Tindall lo saben y han recuperado un accesorio que muchas veces pasa inadvertido, pero que tiene el poder de aportar estructura, definir la silueta y elevar incluso los conjuntos más sencillos: el cinturón.

Aunque suele asociarse con una función práctica, este complemento también tiene un papel importante en la construcción de un estilismo. Puede marcar la cintura, crear proporciones más equilibradas y añadir un punto de interés a prendas de líneas minimalistas. Las tres integrantes de la familia real británica han demostrado que no hace falta recurrir a diseños extravagantes para conseguir ese efecto.

Zara Tindall: el cinturón que transforma un blazer

Durante el British Champions Day de Ascot, celebrado el 17 de octubre, Zara Tindall apostó por un conjunto de inspiración clásica compuesto por un blazer de cuadros, una blusa blanca con lazada y un cinturón café de Fairfax & Favor.

El modelo, llamado Sennowe, está elaborado en gamuza y piel de origen sostenible. Zara lo llevó por encima del blazer, marcando la cintura y dando mayor definición a una silueta que, sin ese detalle, habría tenido una apariencia más relajada.

Zara y Mike Tindall

Zara, acompañada de su esposo Mike Tindall, apostó por el uso del cinturón para darle un estilo diferente a su blazer.

Mark Cuthbert/Mark Cuthbert/Getty Images

Su elección también confirma el protagonismo de los tonos chocolate, una de las apuestas cromáticas de la temporada.

Kate Middleton: un cinturón que aporta sofisticación

La princesa de Gales también ha incorporado este accesorio a sus conjuntos de sastrería. Para una visita a West Sussex, el 30 de septiembre, Kate combinó una blusa con lazada de Reiss y pantalones de corte sastre de Ralph Lauren con un cinturón burdeos de Victoria Beckham.

Kate Middleton estilizó su figura con un discreto cinturón

Kate Middleton estilizó su figura con un discreto cinturón.

Karwai Tang/WireImage

Se trató del modelo Portofino Mirror Belt Micro, cuyo diseño destaca por una hebilla compacta y discreta. En lugar de convertirse en el centro de atención, el accesorio complementó la combinación de prendas y añadió un contraste de color.

Meghan Markle: una opción accesible para definir la silueta

Meghan Markle también recurrió al cinturón para completar uno de sus looks recientes. Durante su visita a Nottingham, la duquesa de Sussex llevó un conjunto monocromático en color burdeos, compuesto por un abrigo de lana y cachemir y un suéter de cuello alto de Joseph, además de una falda lápiz de The Fold.

Meghan Markle

Meghan anudó su cinturón para darle un estilo más casual.

Dominic Lipinski/Getty Images

El detalle que terminó de estructurar el estilismo fue un cinturón de piel de Marks & Spencer, cuyo precio se reportó en 26 libras. Una elección sencilla que demuestra que este recurso no depende de una etiqueta de lujo para funcionar.

Cómo llevar un cinturón para estilizar tus conjuntos

La lección de estilo que dejan Kate, Meghan y Zara es que el cinturón puede adaptarse a diferentes prendas y ocasiones. No necesitas limitarlo a los pantalones: también puedes llevarlo sobre un blazer, un abrigo o un vestido para modificar visualmente sus proporciones.

Algunas ideas para incorporarlo:

- Sobre un blazer: elige un cinturón de anchura media y colócalo a la altura de la cintura para dar estructura a una prenda de corte recto.

- Con pantalones de vestir: combina el color del cinturón con tus zapatos o bolso para crear continuidad visual.

- Con un vestido amplio: utiliza un diseño fino o medio para marcar la silueta sin restarle movimiento a la prenda.

Kate y William

Kate usó un cinturón delgado para complementar este look.

Pool/WireImage

- En un look monocromático: apuesta por un cinturón en un tono contrastante para añadir profundidad.

- Con prendas de abrigo: llevarlo por encima de un abrigo o una gabardina puede transformar su caída y crear una silueta más definida.

Lejos de ser un simple complemento funcional, el cinturón puede convertirse en el detalle que hace que un conjunto se vea más pensado. Y si algo tienen en común Kate Middleton, Meghan Markle y Zara Tindall es que saben aprovecharlo sin necesidad de complicar sus looks.

Meghan Markle Kate Middleton Zara Tindall accesorios
Marjorie Daphnis
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