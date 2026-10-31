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Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

La reina Letizia volvió a demostrar que la elegancia no necesita de tacones ni prendas demasiado elaboradas.

Octubre 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

Getty Images

Durante su visita a Llanes, Asturias, el pasado 24 de octubre, con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, la reina Letizia sorprendió con un estilismo casual que tiene un protagonista indiscutible: sus botas cafés de piel.

Lejos de los vestidos sofisticados y los zapatos de tacón que suele lucir en los compromisos oficiales, la esposa del rey Felipe VI apostó por prendas cómodas y versátiles, perfectas para enfrentar las temperaturas más frescas del otoño sin renunciar al buen gusto.

Así son las botas cafés que la reina Letizia puso en tendencia en otoño 2026

Para recorrer las calles de Llanes y conocer de cerca las tradiciones de la localidad asturiana, Letizia eligió unos botines de piel en color marrón, de inspiración masculina, con agujetas, detalles perforados y suela robusta de la firma Loake Bham.

Un diseño práctico que aporta personalidad a cualquier conjunto y demuestra que el calzado cómodo también puede ser sofisticado, además de posicionarse como los más deseados de la temporada.

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Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

Carlos Alvarez/Getty Images

¿Cómo combinó la reina Letizia sus botas cafés?

La monarca los combinó con unos jeans azul oscuro de corte recto, ligeramente acampanados y con el bajo deshilachado, que aportaron un aire juvenil y desenfadado, y para completar el conjunto, llevó una gabardina azul marino de Hugo Boss y prendas básicas en tonos claros debajo, creando un contraste equilibrado entre colores neutros y otoñales.

El resultado fue un look casual chic que funciona tanto para una caminata de fin de semana como para una salida informal o incluso un viernes relajado en la oficina.

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Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026

Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

¿Cómo llevar las botas cafés de la reina Letizia en otoño 2026?

Una de las grandes ventajas de las botas marrones es que son fáciles de integrar en el guardarropa, su tonalidad cálida combina con una amplia variedad de colores y permite crear estilismos elegantes sin demasiado esfuerzo.

Al igual que Letizia, puedes apostar por unos vaqueros rectos o bootcut, una camiseta blanca y una gabardina azul marino o beige; otra opción es combinarlas con pantalones de vestir en tonos neutros y un suéter de punto con abrigo largo para un look sofisticado; o con una falda midi, blusa blanca y blazer para conseguir un estilo femenino, moderno y elegante.

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