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Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

La actriz mexicana apostó por un diseño metalizado de Monse durante la gala TIME100 Next 2026, donde fue reconocida como una de las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo.

Octubre 30, 2026 • 
Tania Franco
Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

Getty Images

Eiza González volvió a destacar por su estilo durante la gala TIME100 Next 2026, celebrada el 29 de octubre en Nueva York. Para la ocasión, la actriz mexicana eligió un espectacular vestido de lentejuelas de la colección primavera-verano 2027 de Monse, una propuesta que reúne algunas de las claves para vestir con elegancia durante las próximas fiestas de fin de año.

El diseño, de silueta ajustada, escote halter y largo midi, destaca por su acabado metalizado en tonos plateados y cobrizos. La parte inferior incorpora flecos brillantes que aportan movimiento y un toque sofisticado, convirtiéndolo en una inspiración perfecta para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2026.

Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

IG: @monsemaison

¿Cómo usar un vestido de lentejuelas como Eiza González?

La clave del look de Eiza González está en permitir que el vestido sea el protagonista. Su elección combina una silueta estilizada con una textura brillante que aporta dimensión sin necesidad de añadir demasiados accesorios.

Para recrear su estilo, los vestidos de lentejuelas en tonos plata, champagne, cobre o dorado son excelentes alternativas. Los diseños midi resultan especialmente versátiles, ya que pueden adaptarse tanto a cenas formales como a fiestas nocturnas.

Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

Eiza González lleva el vestido de lentejuelas ideal para las fiestas de fin de año 2026

Sean Zanni/Getty Images for Time

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Además, los escotes halter, como el que lució la actriz, permiten destacar los hombros y el cuello, creando una silueta elegante y moderna.

¿Por qué los vestidos de lentejuelas son ideales para las fiestas de fin de año?

Las lentejuelas se han convertido en un clásico de la moda festiva gracias a su capacidad para reflejar la luz y transformar incluso las siluetas más sencillas en piezas especiales. Durante las celebraciones de diciembre, los acabados metalizados resultan especialmente atractivos porque evocan el espíritu festivo sin depender de estampados o colores tradicionales.

¿Por qué los vestidos de lentejuelas son ideales para las fiestas de fin de año?

¿Por qué los vestidos de lentejuelas son ideales para las fiestas de fin de año?

IG: @monsemaison

Otra de sus ventajas es que no requieren demasiados complementos. Un vestido de lentejuelas puede construir prácticamente todo el look, convirtiéndose en una alternativa práctica para cenas navideñas, reuniones elegantes y celebraciones de Año Nuevo.

¿Cómo combinar un vestido de lentejuelas como Eiza González para lucir elegante?

Para conseguir un resultado sofisticado, lo ideal es equilibrar el brillo del vestido con accesorios discretos.

  • Sandalias minimalistas: los diseños de tiras finas en tonos plateados, nude o negros ayudan a estilizar la figura sin competir con las lentejuelas.
  • Joyas delicadas: unos pendientes largos o pequeñas piezas de diamantes o cristales son suficientes para complementar el conjunto.
  • Bolso pequeño: un clutch de acabado liso, preferentemente en tonos neutros, mantiene la atención en el vestido.
  • Maquillaje luminoso: una piel natural, ojos definidos y labios en tonos nude crean un equilibrio entre sofisticación y frescura.
  • Peinado pulido: llevar el pelo recogido o completamente liso permite destacar el escote y los detalles del diseño.

La aparición de Eiza González confirma que un vestido de lentejuelas puede ser mucho más que una elección festiva. Con la silueta adecuada y accesorios bien seleccionados, también puede convertirse en una de las propuestas más elegantes para despedir el 2026 y recibir el Año Nuevo.

Eiza González vestido de lentejuelas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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