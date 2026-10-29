Chopard celebra el Día de Muertos con un exclusivo reloj de oro rosa

En México tenemos una tradición muy especial que ha trascendido fronteras y es el Día de Muertos. Sus símbolos, colores y significados han inspirado grandes creaciones alrededor del mundo, y esta vez es la alta relojería suiza la que encuentra en la cultura mexicana el punto de partida para una pieza extraordinaria.

Por decimotercer año consecutivo, Chopard rinde homenaje al Día de Muertos con una creación que combina precisión mecánica y trabajo artesanal. Se trata del L.U.C Full Strike Día de los Muertos Edition 13, un reloj único cuya esfera presenta una calavera elaborada mediante técnicas de marquetería.

Más allá de su diseño, la pieza propone una reflexión sobre el paso del tiempo, la memoria y la manera en que la tradición mexicana celebra la vida a través del recuerdo de quienes ya no están.

Así es el reloj de Chopard inspirado en el Día de Muertos

La protagonista de esta creación es una calavera estilizada que ocupa la esfera del reloj, uno de los símbolos más reconocibles de la celebración mexicana.

Lejos de reproducirla mediante una ilustración convencional, Chopard recurrió a diferentes técnicas artesanales para construir una composición de texturas, relieves y contrastes. El diseño combina tonos azules intensos con detalles claros que definen los ojos y los dientes de la calavera. A su alrededor, los grabados realizados a mano aportan profundidad y se extienden hacia el bisel y la corona.

Cortesía Chopard

La caja, elaborada en oro rosa de 18 quilates, tiene un diámetro de 42.5 milímetros y se complementa con una correa de piel de aligátor en tono coñac.

Cada elemento fue pensado para integrar la identidad estética de Chopard con una interpretación artística del Día de Muertos.

Un reloj que necesitó 160 horas de trabajo artesanal

Uno de los detalles más sorprendentes del L.U.C Full Strike Día de los Muertos Edition 13 es la manera en que fue creada su esfera.

Por primera vez, Chopard combinó dos técnicas de marquetería poco habituales en la relojería: la de paja y la de cáscara de huevo.

Para construir la calavera, un solo artesano dedicó 160 horas de trabajo a seleccionar, cortar y ensamblar más de 70 fragmentos de paja de centeno cultivada en Francia.

Cada pieza fue colocada cuidadosamente para crear los contornos del rostro y producir diferentes efectos de luz según la orientación de las fibras naturales.

Cortesía Chopard

Los ojos y los dientes, por su parte, fueron elaborados con pequeños fragmentos de cáscara de huevo, seleccionados por sus tonalidades y ensamblados a mano. Una vez terminada la composición, la superficie recibió un tratamiento de laca y pulido para conseguir un acabado uniforme.

El resultado es una esfera que se acerca tanto a una obra de arte en miniatura como a una creación de alta relojería.

Una pieza única que une arte, tradición y alta relojería

El L.U.C Full Strike Día de los Muertos Edition 13 no forma parte de una colección de producción masiva. Se trata de una pieza única, creada en oro rosa ético de 18 quilates y desarrollada mediante técnicas artesanales especializadas.

Su lanzamiento también coincide con el 30 aniversario de Chopard Manufacture, fundada en Fleurier, Suiza, en 1996.

Desde entonces, la casa ha trabajado en el desarrollo de movimientos mecánicos propios y en la preservación de oficios tradicionales que forman parte de la historia de la relojería.

Cortesía Chopard

Con esta creación, Chopard demuestra cómo una tradición profundamente mexicana puede dialogar con el savoir-faire suizo y encontrar una nueva expresión en un objeto donde cada detalle tiene un significado.

