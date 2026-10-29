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6 peinados de moda otoño/invierno 2026 antiedad que afinan las facciones y aportan un efecto lifting natural

Además de estar en tendencia, estos peinados con efecto lifting ayudan a suavizar las facciones, estilizar el rostro y rejuvenecer tu imagen sin cambios radicales.

Octubre 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Getty Images

El pelo se ha convertido en nuestro mejor aliado para rejuvenecer, así lo demuestran los peinados en tendencia del otoño/invierno 2026, que tienen un efecto lifting natural que ha conquistado a famosas como JLo, Dua Lipa, Bella Hadid, entre muchas otras.

Estos estilismos destacan por su capacidad para estilizar el rostro, suavizar las facciones y aportar una apariencia más fresca sin necesidad de cambios radicales, pues más allá de ocultar la edad, estos peinados con efecto lifting realzan las facciones mientras aportan luminosidad al rostro.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Ya sea con el cabello suelto o recogido, estos peinados en tendencia ayudan a estilizar las facciones y aportar un efecto lifting natural. Descubre las opciones ideales para renovar tu look esta temporada.

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Coleta elevada o ponytail

La coleta alta y pulida es mucho más que un peinado clásico: ayuda a estilizar el rostro y crea un efecto lifting temporal, pues al recoger el cabello hacia atrás, destaca los pómulos y la mirada, aportando una apariencia más fresca y descansada.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Instagram/@cameraitalianadellacconciatura

Top Knot

El top knot o chongo alto es otro de los peinados con efecto lifting que ayudan a estilizar el rostro, y se puede llevar en una versión despeinada o con un acabado pulido tipo bailarina, que aporta altura y volumen en la coronilla, creando una sensación visual de mayor longitud y equilibrio en las facciones.

Es una opción especialmente favorecedora para rostros redondos, cuadrados y ovalados, además de ser un recogido elegante y versátil para la temporada.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Instagram/@thanhthanh_n

Suelto con flequillo

Los flequillos son grandes aliados para rejuvenecer la imagen, ya que enmarcan el rostro, suavizan las facciones y ayudan a equilibrar sus proporciones, además, aportan un aire juvenil y pueden crear la ilusión de una melena más abundante, especialmente cuando se adaptan a la forma del rostro y se peinan con movimiento natural.

Desde el flequillo cortina, que suaviza las facciones, hasta el tupido y recto, cada estilo permite enmarcar el rostro, destacar la mirada y dar una apariencia más fresca y juvenil.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Instagram/@tiagoqueiroz_oficiall

Coleta baja sleek

La coleta baja y pulida es otro de los peinados con efecto lifting que destacan por su elegancia y sencillez. Al llevar el cabello bien peinado hacia atrás, despeja el rostro y crea una apariencia más estilizada y sofisticada, ideal para conseguir un look rejuvenecedor sin complicaciones.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Instagram/@natasha.astylist

Semirecogido con efecto cascada

Las medias coletas elevadas, especialmente en su versión tipo cascada, son ideales para conseguir un efecto lifting natural, pues al sujetar el cabello por encima de los pómulos, ayudan a estilizar visualmente las facciones, mientras que su volumen y movimiento aportan dimensión a la melena y una apariencia más juvenil.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Instagram/@kimkardashian

Trenzas clean girl

Las trenzas estilo clean girl combinan elegancia y sencillez con un acabado pulido que despeja el rostro y destaca las facciones. Ya sea en una coleta trenzada o en dos trenzas bien definidas, este peinado aporta un aire fresco y moderno, ideal para conseguir un efecto lifting visual sin perder sofisticación.

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting

Instagram/@poppy_hairstyles

Estos peinados no solo son prácticos y fáciles de recrear, también aportan un acabado pulido y sofisticado que complementa cualquier look.

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