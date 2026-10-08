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‘Black cherry nails': El tono ‘vampi’ que reemplaza el rojo clásico este octubre

Ni escarlata ni borgoña tradicional. La alta sociedad y las pasarelas apuestan por el sofisticado tono cereza negra para transformar la manicura de otoño en un manifiesto de lujo silencioso.

Octubre 08, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Black cherry nails

Con la manicura ‘black cherry’ eleva st manicura clásica con un toque de misterio, carácter y distinción absoluta.

Getty Images

Con la llegada de octubre, la paleta de belleza experimenta un giro hacia la profundidad, el misterio y la opulencia. Si bien el rojo carmesí ha sido el eterno comodín de la elegancia, esta temporada cede oficialmente su trono ante el matiz más deseado del momento: las black cherry nails.

Inspiradas en el color de las cerezas maduras a punto de caer del árbol, estas uñas navegan entre el rojo borgoña a hiperintenso, el ciruela profundo y matices casi negros que cambian sutilmente con el reflejo de la luz. Conocido en redes y por nail artists internacionales como el tono vampi chic, este esmalte equilibra a la perfección el drama gótico con el glamour de alta costura.

¿Por qué es el nuevo imprescindible de estilo?

A diferencia de los tonos oscuros planos, la magia de la cereza negra reside en su dimensión visual: en interiores proyecta un enigma sobrio y elegante, mientras que bajo el sol revela destellos rojizos profundos y cálidos.

Efecto alargador y rejuvenecedor: Al contrastar fuertemente con la piel, afina visualmente las manos y aporta un aire de pulcritud absoluta.

Versatilidad de acabados: Luce impecable en un acabado ultra glossy con efecto gel, pero también admite variaciones vanguardistas como el cat eye magnético, el degradado ombré o un sutil efecto satinado.

El compañero de vestuario ideal: Combina a la perfección con la sastrería otoñal, piezas de piel, acabados metálicos en oro y plata, e icónicos abrigos en tonos neutros o camel.

Cómo llevarlas según tu estilo

Para lograr un resultado digno de alfombra roja, la forma de la uña es clave:

1. Almendradas o stiletto suave: Resaltan la fluidez del color y potencian la estética vampy y sofisticada.

2. Cuadradas cortas: Para quienes prefieren un enfoque de lujo silencioso y minimalismo pulido.

Las black cherry nails no son solo una tendencia pasajera; son la declaración de estilo definitiva para quienes buscan elevar su manicura clásica con un toque de misterio, carácter y distinción absoluta este octubre.

Uñas manicura
Marjorie Daphnis
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