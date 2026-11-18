Las fiestas decembrinas son el momento ideal para cerrar ciclos, recibir nuevos comienzos y atraer deseos de paz, abundancia y prosperidad, por eso, los pequeños rituales cobran protagonismo como una forma de recibir el año con energía positiva y buenas intenciones.

En este contexto, el Feng Shui propone llevar esos deseos hasta tu manicura, donde a través de colores asociados con la fortuna, la riqueza y la estabilidad, puedes convertir tus uñas en un símbolo de abundancia para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo.

Feng Shui: los colores de uñas que debes llevar en Navidad y Año Nuevo para atraer abundancia

De acuerdo con el Feng Shui, los colores se relacionan con distintos elementos y energías, por eso, cada tonalidad tiene un simbolismo particular que puedes aprovechar para elegir tu próximo diseño de uñas navideño.

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Rojo

El rojo se asocia con la felicidad, la vitalidad, la alegría y la buena suerte. Para Navidad y Año Nuevo, puedes elegir un rojo cereza, carmín o vino, con un acabado brillante o pequeños detalles dorados.

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Verde

Vinculado con el elemento madera, el verde representa crecimiento, renovación, vitalidad y armonía, y es la alternativa ideal para quienes buscan comenzar el año con nuevos proyectos y una mentalidad de expansión.

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Dorado

El dorado suele relacionarse simbólicamente con la riqueza, el éxito y la plenitud, además de ser uno de los tonos más populares para las fiestas decembrinas, que puedes llevar en todas las uñas o combinar con otros tonos a través de sutiles detalles.

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Morado

El morado se vincula con la abundancia, la prosperidad y la espiritualidad, también es un color que transmite sofisticación. Los tonos ciruela, berenjena y uva son ideales para una manicura elegante de invierno.

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Amarillo

Relacionado con el elemento tierra, el amarillo representa estabilidad, equilibrio y conexión, sus tonalidades cálidas, como el mostaza suave, el mantequilla y el ocre, pueden simbolizar el deseo de construir una vida más estable y próspera.

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Blanco o plateado

El blanco se relaciona con el elemento metal y puede representar pureza, organización y nuevos ciclos, mientras que el plateado, suele asociarse con la riqueza y los ingresos en algunas interpretaciones del simbolismo cromático. Juntos crean una manicura luminosa y delicada.

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Azul

Asociado con el elemento agua, el azul oscuro representa profundidad, conocimiento, tranquilidad y fluidez. Puede ser una elección simbólica para quienes desean un año con mayor serenidad, claridad mental y confianza en sus decisiones.

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No es necesario elegir un solo tono, puedes combinar colores que tengan significados complementarios y conseguir un diseño festivo sin que luzca demasiado recargado.