Paulina Rubio volvió a demostrar que su estilo es tan reconocible como su música. La cantante mexicana fue la invitada sorpresa de Karol G durante su último concierto en la Ciudad de México, celebrado el 17 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, donde apareció con un espectacular conjunto rosa que no pasó desapercibido.

Frente a aproximadamente 65 mil asistentes, La Chica Dorada compartió escenario con la colombiana para interpretar algunos de sus mayores éxitos, entre ellos El último adiós, Yo no soy esa mujer y Ni una sola palabra. Una noche marcada por la nostalgia, el reconocimiento entre ambas artistas y un look que recuperó algunos de los elementos más representativos del estilo de Rubio.

Paulina Rubio en el concierto de Karol G: Su espectacular look rosa de inspiración vaquera IG: @PaulinaRubio

¿Cómo recrear el look de Paulina Rubio en el concierto de Karol G? Botas, brillos y sombrero cowboy

Si algo dejó claro Paulina Rubio durante su aparición en el concierto de Karol G es que el estilo cowgirl glam puede ser tan atrevido como sofisticado. Para recrear su look, la clave está en combinar prendas de inspiración vaquera con acabados metalizados, pedrería y una paleta de colores completamente rosa.

El punto de partida es un minivestido rosa con lentejuelas, flecos metálicos o aplicaciones brillantes, preferentemente con una silueta ajustada. Para conseguir un efecto similar al de La Chica Dorada, se puede complementar con un abrigo largo de acabado satinado o metalizado, llevado sobre los hombros.

Las botas cowboy altas en rosa brillante son esenciales para conseguir esta estética. Lo ideal es elegir un diseño de punta afilada, con textura glitter o aplicaciones de cristales. El accesorio protagonista es un sombrero vaquero rosa pastel, preferentemente decorado con pedrería.

Para completar el estilismo, las ondas voluminosas en el pelo, un maquillaje de ojos definido y los labios nude aportan el equilibrio perfecto. La clave está en mezclar el espíritu western con el glamour de los años 2000, una combinación ideal para conciertos, festivales y ocasiones en las que el objetivo es destacar.

Paulina Rubio revive la estética Y2K con un toque western en el concierto de Karol G 2026

Más allá de su llamativo color, el vestuario de Paulina Rubio recuperó algunos de los códigos visuales que definieron la moda pop de principios de los años 2000. Los acabados metalizados, las siluetas cortas, los accesorios llamativos y la abundancia de brillo fueron elementos recurrentes de aquella década, especialmente entre las grandes estrellas de la música.

En esta ocasión, Rubio los reinterpretó mediante una propuesta de inspiración cowgirl glam, una tendencia que combina referencias del vestuario vaquero con piezas más sofisticadas y detalles de alto impacto visual.

El vestuario fue parte de una aparición especialmente significativa para ambas artistas. Durante el concierto, Karol G presentó a Paulina Rubio como una de las figuras que han inspirado su trayectoria musical. La cantante colombiana también elogió el estilismo de su invitada, destacando su energía y su imagen de estrella de rock.