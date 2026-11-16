Los 5 mejores looks de los Governors Awards 2026: Las estrellas que conquistaron la alfombra roja

La temporada de premios de Hollywood volvió a convertirse en un escaparate de moda con la celebración de los Governors Awards 2026, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 15 de noviembre en Los Ángeles.

Además de reconocer las trayectorias y contribuciones de destacadas personalidades de la industria cinematográfica, la ceremonia reunió a algunas de las estrellas más influyentes del momento, quienes demostraron que la alfombra roja también es un espacio para la experimentación, la elegancia y las nuevas tendencias.

Entre vestidos arquitectónicos, siluetas románticas y propuestas de sastrería contemporánea, Zendaya, Charlize Theron, Florence Pugh, Pedro Pascal y Jaafar Jackson protagonizaron cinco de los looks más interesantes de la velada.

Florence Pugh: La tendencia de romanticismo y transparencias en tonos nude 2026

Florence Pugh eligió Valentino, con una propuesta romántica con un vestido en tono rosa empolvado, decorado con aplicaciones brillantes y delicados detalles de pedrería. El diseño presentó un corsé ajustado, hombros descubiertos y una falda con volantes de tela ligera, además de una abertura frontal que aportó movimiento a la silueta.

Florence Pugh: La tendencia de romanticismo y transparencias en tonos nude 2026 Getty Images

Zendaya: un vestido de archivo

Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de Hollywood. Para los Governors Awards 2026, la actriz eligió un vestido de archivo largo en tono dorado envejecido, de Giles Deacon Fall 2007. El diseño destacó por sus volúmenes laterales, su textura y su silueta alargada, una propuesta que combinó elementos de alta costura con una estética contemporánea.

Los 5 mejores looks de los Governors Awards 2026: Zendaya en la alfombra roja Michael Buckner/WWD via Getty Images

Pedro Pascal 2026: la magia del fit perfecto en la sastrería masculina

Pedro Pascal se alejó del tradicional esmoquin negro para apostar por un estilismo que combinó prendas clásicas con proporciones modernas. El actor chileno lució una camisa blanca de manga larga, corbata gris con pequeños motivos y pantalones beige de cintura alta, cuyo diseño incorporó una pretina ancha con botones y detalles negros.

Los lentes de montura oscura y el bigote complementaron una imagen relajada, pero cuidadosamente construida. Su elección destacó entre los looks masculinos de los Governors Awards 2026 al demostrar que la elegancia formal también puede construirse sin necesidad de llevar un saco tradicional.

Pedro Pascal 2026: la magia del fit perfecto en la sastrería masculina Getty Images

Jaafar Jackson en su blazer borgoña: El tono en tendencia 2026

Jaafar Jackson, quien interpretó a su tío Michael Jackson en la película biográfica Michael, también destacó durante su aparición en los Governors Awards 2026. El actor eligió un conjunto de Saint Laurent, compuesto por un blazer estructurado en tono borgoña, con solapas amplias y botones decorativos, combinado con pantalones negros y zapatos de piel oscura.

Jaafar Jackson en su blazer borgoña: El tono en tendencia 2026 Getty Images

Charlize Theron: el vestido rojo Tom Ford perfecto para Año Nuevo

Charlize Theron apostó por uno de los colores más llamativos de la noche: el rojo intenso. La actriz lució un diseño de Tom Ford con una silueta larga, escote pronunciado y un juego de tirantes y drapeados que aportó un carácter sofisticado al conjunto.

El vestido incorporó una abertura bajo el busto, creando un contraste entre la construcción estructurada de la parte superior y la caída fluida de la falda. Con el pelo recogido, labios rojos y accesorios discretos, Theron demostró que un estilismo monocromático puede convertirse en una de las declaraciones de moda más contundentes de una alfombra roja.