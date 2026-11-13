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Carys Douglas revive el estilo de Catherine Zeta-Jones con una camiseta Gucci de hace tres décadas

Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, sorprendió al lucir una camiseta de Gucci que su madre llevó hace 30 años.

Noviembre 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Carys Douglas revive el estilo de Catherine Zeta-Jones con una camiseta Gucci de hace tres décadas

Carys Douglas revive el estilo de Catherine Zeta-Jones con una camiseta Gucci de hace tres décadas

Getty Images

El pasado miércoles 11 de noviembre, Carys Douglas, de 23 años, asistió a un evento organizado por Gucci y Moda Operandi en Nueva York, donde la firma celebró el lanzamiento de Guccicore, y para la ocasión, la hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, eligió una pieza de archivo que su madre ya había llevado en 1996.

Fiel a su estilo, Carys encontró la manera de darle una nueva vida a la pieza icónica que lució su madre hace 30 años, demostrando que hay tendencias que nunca pasan de moda y que pueden pasar de madre a hija.

Así llevó Carys Douglas la blusa Gucci de Catherine Zeta-Jones

La prenda que ha causado sensación, es una blusa negra de encaje transparente, de manga larga, escote pronunciado y un delicado broche frontal que mantiene unidos los extremos a la altura del pecho, un diseño perteneciente a la etapa de Tom Ford al frente de Gucci, una de las épocas más recordadas de la casa italiana.

Para combinar la blusa, Carys apostó por una minifalda negra, medias transparentes y zapatos de tacón, que complementó con un bolso acolchado de Gucci, mientras que para el peinado eligió llevar su larga melena castaña suelta, con ondas naturales.

El resultado fue un estilismo de inspiración noventera con un aire contemporáneo, en el que el encaje y las transparencias se convirtieron en los protagonistas.

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Así llevó Carys Douglas la blusa Gucci de Catherine Zeta-Jones

Así llevó Carys Douglas la blusa Gucci de Catherine Zeta-Jones

WWD/WWD via Getty Images

Durante una entrevista con la revista People, Carys habló sobre su gusto por el interior del clóset de su madre: “Siento que me encantan las prendas vintage”, dijo. “No me gusta mucho comprar. No me gusta mucho la moda rápida, solo por razones de sostenibilidad, así que me siento muy afortunada de tener un armario maravilloso del que puedo elegir”.

Así lució Catherine Zeta-Jones la blusa Gucci que revivió su hija

Tres décadas antes, Catherine Zeta-Jones había lucido exactamente la misma prenda durante la presentación en Los Ángeles de la película ‘The Long Kiss Goodnight’, en 1996, y en aquella ocasión la combinó con un top negro debajo y pantalones ajustados de encaje.

También añadió un collar largo con una cruz, anillos llamativos y zapatos negros de punta abierta, que en conjunto, reflejaba un estilismo sensual y sofisticado.

Así lució Catherine Zeta-Jones la blusa Gucci que revivió su hija

Así lució Catherine Zeta-Jones la blusa Gucci que revivió su hija

Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Sin embargo, esta no es la primera vez que Carys recurre al armario de su madre para lucir espectacular, pues en otras ocasiones ya ha lucido prendas que su madre convirtió en un icono de la moda.

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