Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en mamá por primera vez a los 42 años. La intérprete de éxitos como “Complicated”, “Girlfriend” y “Sk8er Boi” compartió una serie de fotografías en blanco y negro para presentar a su hija, una noticia que hasta ahora había mantenido lejos de la atención pública.

La cantante canadiense dio a conocer el nacimiento este viernes 13 de noviembre de 2026, sin haber anunciado previamente su embarazo. La publicación muestra algunos de los primeros momentos junto a su bebé y ofrece una mirada a esta nueva etapa de su vida personal.

Avril Lavigne se convierte en mamá a los 42 años: presenta a su primera hija con las primeras fotografías IG: @AvrilLavigne

Avril Lavigne presenta a su primera hija: las primeras fotografías

La artista eligió una publicación íntima para anunciar la llegada de su hija. En la primera fotografía aparece sosteniendo a la bebé entre sus brazos, mientras que en otra imagen se observan las manos de los padres junto a la pequeña.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una fotografía de tres pares de tenis Vans a cuadros, dos de adulto y uno de bebé, colocados sobre una patineta. Un guiño al estilo que ha acompañado a Avril Lavigne desde sus inicios en la música.

En su publicación, la cantante celebró la llegada de su pequeña princesa. Hasta el momento, no ha revelado públicamente el nombre de su hija ni su fecha exacta de nacimiento.

Avril Lavigne se convierte en mamá a los 42 años: presenta a su primera hija con las primeras fotografías IG: @avrillavigne

¿Quién es el papá de la hija de Avril Lavigne?

La identidad del padre de la primera hija de Avril Lavigne ha despertado curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque la artista ha mantenido su vida sentimental con mayor discreción durante los últimos años. Aunque las fotografías incluyen a su pareja, la cantante no ha revelado públicamente su identidad ni ha confirmado detalles sobre su relación actual.

Su último romance conocido públicamente fue con el rapero Tyga, con quien mantuvo una relación durante 2023. Anteriormente estuvo comprometida con el músico Mod Sun, de quien se separó en febrero de ese mismo año

Avril Lavigne se convierte en mamá a los 42 años: presenta a su primera hija con las primeras fotografías IG: @avrillavigne

Desde su debut con Let Go en 2002, la canadiense se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del pop punk de los años 2000, con una identidad musical y estética que ha influido en distintas generaciones. En entrevistas anteriores, la cantante había hablado sobre su deseo de formar una familia. Ahora, a los 42 años, comparte una faceta de su vida que había mantenido en privado.