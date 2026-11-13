Latin Grammy 2026: los mexicanos que triunfaron en la noche de la música latina

La música mexicana volvió a brillar en los Latin Grammy 2026, la edición número 27 de estos premios, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada, reunió a algunas de las figuras más importantes de la industria y dejó varios reconocimientos para los artistas mexicanos, quienes consiguieron llevarse gramófonos en distintas categorías.

Entre los nombres que destacaron durante la ceremonia se encuentran Bobby Pulido, Camila Fernández, Edén Muñoz, Edgar Barrera y la agrupación The Warning, que sumaron nuevos logros a sus respectivas trayectorias.

Mexicanos que triunfaron en los Latin Grammy 2026

Ellos son los mexicanos que triunfaron en la noche de la música latina y con su talento se llevaron el codiciado gramófono.

The Warning: Mejor Canción de Rock por Ego

Camila Fernández: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández

Edén Muñoz: Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna

Grupo Frontera: Mejor Álbum de Música Norteña por Lo que me falta por llorar

Xavi y Grupo Frontera: Mejor Canción Regional Mexicana por No capea

Edgar Barrera: Productor del Año

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Mexicanos que triunfaron en los Latin Grammy 2026 Candice Ward/Getty Images

Bobby Pulido anuncia su retiro musical tras ganar el Latin Grammy 2026

Uno de los momentos destacados fue el triunfo de Bobby Pulido, quien obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Tejana por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). El reconocimiento llegó en una noche especialmente significativa para el cantante, quien también anunció su retiro de la música tras recibir el premio.

Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy 2026 Candice Ward/Getty Images

Mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Además de los artistas mexicanos que consiguieron llevarse un gramófono, varios nombres conocidos de la música nacional estuvieron nominados en los Latin Grammy 2026.

Sofía Reyes: estuvo nominada en la categoría de Mejor Interpretación de Reggaetón por Uñas Afiladas, colaboración que realizó con la brasileña Luísa Sonza.

Carín León: compite en Álbum del Año por Muda y Grabación del Año por Desde que te tengo, sin conseguir ninguno de esos galardones.

Arath Herce: nominado a Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor.

Macario Martínez: compite en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Bruses: recibió nominaciones por Desde el coma, Querida Amalia y Ratera.

Peso Pluma y Tito Double P: nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dinastía (Deluxe).

Yahritza y su Esencia: también figuraron entre los nominados por su trabajo musical.

Mon Laferte: compitió en categorías como Álbum del Año y Canción del Año, entre otras.

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