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Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores de todas las categorías

La música latina celebra a sus grandes protagonistas en Las Vegas. Conoce a los artistas, álbumes y canciones que se llevan los gramófonos dorados de la edición 2026.

Noviembre 12, 2026 • 
Paola Juárez
¿Quiénes ganaron los Latin Grammy 2026?

Getty Images

Esta noche se estarán dando a conocer los ganadores de los Latin Grammy 2026, una ceremonia que reconoce las producciones, canciones y artistas más destacados del último año.

Con Edgar Barrera a la cabeza de las nominaciones, seguido de Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, la premiación reúne a distintas generaciones y géneros musicales en una de las noches más importantes de la industria.

A continuación, presentamos la lista de ganadores de los Latin Grammy 2026.

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026

Álbum del Año

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • Equilibrivm — Anitta
  • Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Taracá — Jorge Drexler
  • Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Femme Fatale — Mon Laferte
  • Muda — Carín León
  • La Vida Era Más Corta — Milo J
  • ¿Dónde Es El After? — Rawayana
  • Lux (Complete Works) — Rosalía

Grabación del Año

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler
  • “Dime” — Silvana Estrada
  • “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
  • “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
  • “Femme Fatale” — Mon Laferte
  • “Desde Que Te Tengo” — Carín León
  • “Niño” — Milo J
  • “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
  • “Alma” — Elena Rose

Canción del Año

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
  • "¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler
  • “Dime” — Silvana Estrada
  • “Femme Fatale” — Mon Laferte
  • “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting
  • “Humano” — Juanes y Vivir Quintana
  • “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
  • “Mi Gran Amor” — Santana con Becky G
  • “Nilo” — Zanna
  • “Solifican12" — Milo J

Mejor Nuevo Artista

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Ganadores de pop

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

Ganador: Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?

  • KM0 — Pablo Alborán
  • Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné
  • (Enamorada) — nic
  • Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova
  • ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Ganadora: Laura Pausini — Yo Canto 2

  • Yo Canto 2 — Laura Pausini
  • Amorío — Esteman y Daniela Spalla
  • Puerta Abierta — Kany García
  • TQ+ — Reik
  • Querida Yo — Yami Safdie

Mejor Canción Pop

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • “A La Niña Que Fui” — Kany García
  • “Amarillo” — Joaquina
  • "(favorito)” — nic y Raquel Sofía
  • “La Perla” — Rosalía
  • “Melancolía” — Mon Laferte

Ganadores de música urbana

Mejor Interpretación Urbana

Ganadores: Milo J y Trueno — “Gil”

  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" — Bizarrap y Daddy Yankee
  • “La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
  • “Se Lo Juro Mor” — Feid
  • “Dile Luna” — Karol G y Eddy Lover
  • “Gil” — Milo J y Trueno

Mejor Interpretación de Reguetón

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow
  • “Choque” — Bad Gyal y Chencho Corleone
  • “Verano Rosa” — Karol G y Feid
  • “Una Aventura” — Ozuna
  • “Uñas Afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • Más Cara — Bad Gyal
  • Omerta — J Balvin y Ryan Castro
  • Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Ganadores de rock y música alternativa

Mejor Álbum de Rock

Ganador: Fito Páez — Shine

  • A La Mitad — Beta
  • Malicia — Mägo de Oz
  • Ceremonia — 1915
  • Shine — Fito Páez
  • La Frontera — Viniloversus

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • Cuerpos, Vol. 1 — Babasónicos
  • Desde el Coma — Bruses
  • Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Demian — Teo Planell
  • Lux (Complete Works) — Rosalía

Mejor Canción Alternativa

Ganador: Jorge Drexler — “Ante La Duda, Baila”

  • “Ante La Duda, Baila” — Jorge Drexler
  • “Bugambilia” — Francisca Valenzuela
  • “El Reset” — Dante Spinetta
  • “Querida Amalia” — Bruses
  • “1:30" — Mon Laferte

Ganadores de música regional mexicana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Ganadora: Camila Fernández — La Fernández

  • Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar
  • La Fernández — Camila Fernández
  • La Voz de Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández
  • Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

Ganador: Edén Muñoz — Piedras a la Luna

  • Piedras a la Luna — Edén Muñoz
  • Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”
  • Piratita — Banda Los Recoditos

Mejor Álbum de Música Norteña

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • El Mundo Es del Que Se Anima — Calibre 50
  • Gravedad — Duelo
  • Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
  • Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera
  • 50/50 — Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Ganador: Pendiente de anunciar.

  • De Parte Mía — Kakalo
  • Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P
  • Contra Todo — RIVS
  • Dosis — Xavi
  • Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Música Tejana

Ganador: Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)

  • Mi Gran Noche: Raphael en la Voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
  • 3 — Destiny Navaira
  • Le Seguiremos — Jay Perez
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) — Bobby Pulido
  • Capítulo 8 — Vilax

Ganadores de música tropical

Mejor Álbum de Salsa

Ganador: Luis Enrique — El Alma en Clave

  • El Alma en Clave — Luis Enrique
  • Invicto — Charlie Cruz
  • El Relevo — Luis Figueroa
  • Más Que Palabras — Grupo Niche
  • Malportada — Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Ganador: Carlos Vives — El Último Disco, Vol. 1

  • El Último Disco, Vol. 1 — Carlos Vives
  • Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.
  • Vallenato Social Club — Gusi
  • Corazón Ausente — Ke Personajes
  • El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Ganadora: Techy — Chula

  • Música Para Bailar — Fariana
  • Todo Llega — Manerra
  • No Era el Plan — Gabriel Pagán
  • Oye Eta Vaina — Covi Quintana
  • Chula — Techy

Otros ganadores destacados de los Latin Grammy 2026

Mejor Álbum Cantautor

Ganador: Jorge Drexler — Taracá

  • Improviso — Djavan
  • Taracá — Jorge Drexler
  • Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
  • Musas en Mí — Arath Herce
  • Femme Fatale — Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

Ganadora: Silvana Estrada — “Dime”

  • “Dime” — Silvana Estrada
  • “Generación Digital” — Joaquina
  • “Las Palabras” — Jorge Drexler
  • “Musas en Mí” — Arath Herce
  • “Temblor y Réplica” — Covi Quintana

Mejor Álbum Folclórico

Ganador: Milo J — La Vida Era Más Corta

  • Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) — Eva Ayllón
  • La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco
  • Cambias Mi Mundo — Lila Downs
  • La Vida Era Más Corta — Milo J
  • Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

¿Quiénes son los artistas más nominados de los Latin Grammy 2026?

El productor y compositor Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso cuentan con siete cada uno.

Silvana Estrada y Mon Laferte también destacan en esta edición, con seis nominaciones cada una, consolidando la presencia de propuestas musicales que van del pop alternativo a la canción de autor.

¿Dónde se celebran los Latin Grammy 2026?

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia reúne a artistas de toda Iberoamérica y reconoce producciones publicadas durante el periodo de elegibilidad establecido por la Academia Latina de la Grabación.

La lista de ganadores se actualizará a lo largo de la noche conforme se anuncien los resultados.

Latin Grammy música latina premios
Paola Juárez
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