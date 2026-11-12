Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores de todas las categorías

Esta noche se estarán dando a conocer los ganadores de los Latin Grammy 2026, una ceremonia que reconoce las producciones, canciones y artistas más destacados del último año.

Con Edgar Barrera a la cabeza de las nominaciones, seguido de Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, la premiación reúne a distintas generaciones y géneros musicales en una de las noches más importantes de la industria.

A continuación, presentamos la lista de ganadores de los Latin Grammy 2026.

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026

Álbum del Año

Ganador: Pendiente de anunciar.

Equilibrivm — Anitta

Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — Karol G

Femme Fatale — Mon Laferte

Muda — Carín León

La Vida Era Más Corta — Milo J

¿Dónde Es El After? — Rawayana

Lux (Complete Works) — Rosalía

Grabación del Año

Ganador: Pendiente de anunciar.

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

"¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde Que Te Tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Canción del Año

Ganador: Pendiente de anunciar.

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

"¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting

“Humano” — Juanes y Vivir Quintana

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Mi Gran Amor” — Santana con Becky G

“Nilo” — Zanna

“Solifican12" — Milo J

Mejor Nuevo Artista

Ganador: Pendiente de anunciar.

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Ganadores de pop

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

Ganador: Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?

KM0 — Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné

(Enamorada) — nic

Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Ganadora: Laura Pausini — Yo Canto 2

Yo Canto 2 — Laura Pausini

Amorío — Esteman y Daniela Spalla

Puerta Abierta — Kany García

TQ+ — Reik

Querida Yo — Yami Safdie

Mejor Canción Pop

Ganador: Pendiente de anunciar.

“A La Niña Que Fui” — Kany García

“Amarillo” — Joaquina

"(favorito)” — nic y Raquel Sofía

“La Perla” — Rosalía

“Melancolía” — Mon Laferte

Ganadores de música urbana

Mejor Interpretación Urbana

Ganadores: Milo J y Trueno — “Gil”

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" — Bizarrap y Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“Se Lo Juro Mor” — Feid

“Dile Luna” — Karol G y Eddy Lover

“Gil” — Milo J y Trueno

Mejor Interpretación de Reguetón

Ganador: Pendiente de anunciar.

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal y Chencho Corleone

“Verano Rosa” — Karol G y Feid

“Una Aventura” — Ozuna

“Uñas Afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

Ganador: Pendiente de anunciar.

Más Cara — Bad Gyal

Omerta — J Balvin y Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

Tropicoqueta — Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Ganadores de rock y música alternativa

Mejor Álbum de Rock

Ganador: Fito Páez — Shine

A La Mitad — Beta

Malicia — Mägo de Oz

Ceremonia — 1915

Shine — Fito Páez

La Frontera — Viniloversus

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ganador: Pendiente de anunciar.

Cuerpos, Vol. 1 — Babasónicos

Desde el Coma — Bruses

Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian — Teo Planell

Lux (Complete Works) — Rosalía

Mejor Canción Alternativa

Ganador: Jorge Drexler — “Ante La Duda, Baila”

“Ante La Duda, Baila” — Jorge Drexler

“Bugambilia” — Francisca Valenzuela

“El Reset” — Dante Spinetta

“Querida Amalia” — Bruses

“1:30" — Mon Laferte

Ganadores de música regional mexicana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Ganadora: Camila Fernández — La Fernández

Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar

La Fernández — Camila Fernández

La Voz de Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández

Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

Ganador: Edén Muñoz — Piedras a la Luna

Piedras a la Luna — Edén Muñoz

Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

Piratita — Banda Los Recoditos

Mejor Álbum de Música Norteña

Ganador: Pendiente de anunciar.

El Mundo Es del Que Se Anima — Calibre 50

Gravedad — Duelo

Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera

50/50 — Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Ganador: Pendiente de anunciar.

De Parte Mía — Kakalo

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P

Contra Todo — RIVS

Dosis — Xavi

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Música Tejana

Ganador: Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)

Mi Gran Noche: Raphael en la Voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

3 — Destiny Navaira

Le Seguiremos — Jay Perez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) — Bobby Pulido

Capítulo 8 — Vilax

Ganadores de música tropical

Mejor Álbum de Salsa

Ganador: Luis Enrique — El Alma en Clave

El Alma en Clave — Luis Enrique

Invicto — Charlie Cruz

El Relevo — Luis Figueroa

Más Que Palabras — Grupo Niche

Malportada — Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Ganador: Carlos Vives — El Último Disco, Vol. 1

El Último Disco, Vol. 1 — Carlos Vives

Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.

Vallenato Social Club — Gusi

Corazón Ausente — Ke Personajes

El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Ganadora: Techy — Chula

Música Para Bailar — Fariana

Todo Llega — Manerra

No Era el Plan — Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina — Covi Quintana

Chula — Techy

Otros ganadores destacados de los Latin Grammy 2026

Mejor Álbum Cantautor

Ganador: Jorge Drexler — Taracá

Improviso — Djavan

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Musas en Mí — Arath Herce

Femme Fatale — Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

Ganadora: Silvana Estrada — “Dime”

“Dime” — Silvana Estrada

“Generación Digital” — Joaquina

“Las Palabras” — Jorge Drexler

“Musas en Mí” — Arath Herce

“Temblor y Réplica” — Covi Quintana

Mejor Álbum Folclórico

Ganador: Milo J — La Vida Era Más Corta

Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) — Eva Ayllón

La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo — Lila Downs

La Vida Era Más Corta — Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

¿Quiénes son los artistas más nominados de los Latin Grammy 2026?

El productor y compositor Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso cuentan con siete cada uno.

Silvana Estrada y Mon Laferte también destacan en esta edición, con seis nominaciones cada una, consolidando la presencia de propuestas musicales que van del pop alternativo a la canción de autor.

¿Dónde se celebran los Latin Grammy 2026?

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia reúne a artistas de toda Iberoamérica y reconoce producciones publicadas durante el periodo de elegibilidad establecido por la Academia Latina de la Grabación.

La lista de ganadores se actualizará a lo largo de la noche conforme se anuncien los resultados.