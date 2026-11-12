Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores de todas las categorías

Esta noche se estarán dando a conocer los ganadores de los Latin Grammy 2026, una ceremonia que reconoce las producciones, canciones y artistas más destacados del último año.
Con Edgar Barrera a la cabeza de las nominaciones, seguido de Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, la premiación reúne a distintas generaciones y géneros musicales en una de las noches más importantes de la industria.
A continuación, presentamos la lista de ganadores de los Latin Grammy 2026.
Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026
Álbum del Año
Ganador: Pendiente de anunciar.
- Equilibrivm — Anitta
- Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Tropicoqueta — Karol G
- Femme Fatale — Mon Laferte
- Muda — Carín León
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- ¿Dónde Es El After? — Rawayana
- Lux (Complete Works) — Rosalía
Grabación del Año
Ganador: Pendiente de anunciar.
- “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso
- "¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler
- “Dime” — Silvana Estrada
- “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
- “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Desde Que Te Tengo” — Carín León
- “Niño” — Milo J
- “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- “Alma” — Elena Rose
Canción del Año
Ganador: Pendiente de anunciar.
- “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
- "¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler
- “Dime” — Silvana Estrada
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting
- “Humano” — Juanes y Vivir Quintana
- “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- “Mi Gran Amor” — Santana con Becky G
- “Nilo” — Zanna
- “Solifican12" — Milo J
Mejor Nuevo Artista
Ganador: Pendiente de anunciar.
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Ganadores de pop
Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo
Ganador: Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?
- KM0 — Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné
- (Enamorada) — nic
- Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
Ganadora: Laura Pausini — Yo Canto 2
- Yo Canto 2 — Laura Pausini
- Amorío — Esteman y Daniela Spalla
- Puerta Abierta — Kany García
- TQ+ — Reik
- Querida Yo — Yami Safdie
Mejor Canción Pop
Ganador: Pendiente de anunciar.
- “A La Niña Que Fui” — Kany García
- “Amarillo” — Joaquina
- "(favorito)” — nic y Raquel Sofía
- “La Perla” — Rosalía
- “Melancolía” — Mon Laferte
Ganadores de música urbana
Mejor Interpretación Urbana
Ganadores: Milo J y Trueno — “Gil”
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" — Bizarrap y Daddy Yankee
- “La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
- “Se Lo Juro Mor” — Feid
- “Dile Luna” — Karol G y Eddy Lover
- “Gil” — Milo J y Trueno
Mejor Interpretación de Reguetón
Ganador: Pendiente de anunciar.
- “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow
- “Choque” — Bad Gyal y Chencho Corleone
- “Verano Rosa” — Karol G y Feid
- “Una Aventura” — Ozuna
- “Uñas Afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
Ganador: Pendiente de anunciar.
- Más Cara — Bad Gyal
- Omerta — J Balvin y Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
- Tropicoqueta — Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Ganadores de rock y música alternativa
Mejor Álbum de Rock
Ganador: Fito Páez — Shine
- A La Mitad — Beta
- Malicia — Mägo de Oz
- Ceremonia — 1915
- Shine — Fito Páez
- La Frontera — Viniloversus
Mejor Álbum de Música Alternativa
Ganador: Pendiente de anunciar.
- Cuerpos, Vol. 1 — Babasónicos
- Desde el Coma — Bruses
- Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian — Teo Planell
- Lux (Complete Works) — Rosalía
Mejor Canción Alternativa
Ganador: Jorge Drexler — “Ante La Duda, Baila”
- “Ante La Duda, Baila” — Jorge Drexler
- “Bugambilia” — Francisca Valenzuela
- “El Reset” — Dante Spinetta
- “Querida Amalia” — Bruses
- “1:30" — Mon Laferte
Ganadores de música regional mexicana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
Ganadora: Camila Fernández — La Fernández
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar
- La Fernández — Camila Fernández
- La Voz de Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández
- Bandera Blanca — Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
Ganador: Edén Muñoz — Piedras a la Luna
- Piedras a la Luna — Edén Muñoz
- Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita — Banda Los Recoditos
Mejor Álbum de Música Norteña
Ganador: Pendiente de anunciar.
- El Mundo Es del Que Se Anima — Calibre 50
- Gravedad — Duelo
- Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera
- 50/50 — Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Ganador: Pendiente de anunciar.
- De Parte Mía — Kakalo
- Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P
- Contra Todo — RIVS
- Dosis — Xavi
- Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia
Mejor Álbum de Música Tejana
Ganador: Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)
- Mi Gran Noche: Raphael en la Voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
- 3 — Destiny Navaira
- Le Seguiremos — Jay Perez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) — Bobby Pulido
- Capítulo 8 — Vilax
Ganadores de música tropical
Mejor Álbum de Salsa
Ganador: Luis Enrique — El Alma en Clave
- El Alma en Clave — Luis Enrique
- Invicto — Charlie Cruz
- El Relevo — Luis Figueroa
- Más Que Palabras — Grupo Niche
- Malportada — Nathy Peluso
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
Ganador: Carlos Vives — El Último Disco, Vol. 1
- El Último Disco, Vol. 1 — Carlos Vives
- Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.
- Vallenato Social Club — Gusi
- Corazón Ausente — Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
Ganadora: Techy — Chula
- Música Para Bailar — Fariana
- Todo Llega — Manerra
- No Era el Plan — Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina — Covi Quintana
- Chula — Techy
Otros ganadores destacados de los Latin Grammy 2026
Mejor Álbum Cantautor
Ganador: Jorge Drexler — Taracá
- Improviso — Djavan
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Musas en Mí — Arath Herce
- Femme Fatale — Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
Ganadora: Silvana Estrada — “Dime”
- “Dime” — Silvana Estrada
- “Generación Digital” — Joaquina
- “Las Palabras” — Jorge Drexler
- “Musas en Mí” — Arath Herce
- “Temblor y Réplica” — Covi Quintana
Mejor Álbum Folclórico
Ganador: Milo J — La Vida Era Más Corta
- Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) — Eva Ayllón
- La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo — Lila Downs
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada
¿Quiénes son los artistas más nominados de los Latin Grammy 2026?
El productor y compositor Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso cuentan con siete cada uno.
Silvana Estrada y Mon Laferte también destacan en esta edición, con seis nominaciones cada una, consolidando la presencia de propuestas musicales que van del pop alternativo a la canción de autor.
¿Dónde se celebran los Latin Grammy 2026?
La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia reúne a artistas de toda Iberoamérica y reconoce producciones publicadas durante el periodo de elegibilidad establecido por la Academia Latina de la Grabación.
La lista de ganadores se actualizará a lo largo de la noche conforme se anuncien los resultados.