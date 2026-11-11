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Eiza González lleva a Grigor Dimitrov a una limpia en CDMX y hablan de boda

La actriz mexicana quiso compartir algunas de sus tradiciones favoritas con el tenista búlgaro durante su visita a la capital, donde también surgió una pregunta sobre el futuro de su relación.

Noviembre 11, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Eiza González y Grigor Dimitrov

Grigor Dimitrov y Eiza González

Arnold Jerocki/Getty Images for Red Sea Film Foundation

Eiza González aprovechó unos días en la Ciudad de México para compartir con su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, algunos de los lugares, sabores y tradiciones que forman parte de sus raíces. Entre las experiencias que preparó para él hubo una muy particular: una limpia en el Centro Histórico.

A su llegada al aeropuerto capitalino, antes de regresar a sus compromisos profesionales, la actriz contó a los medios que el viaje tenía como propósito visitar a su familia y mostrarle México a su pareja. “Vinimos a visitar a la familia antes del fin del año y, bueno, ya nos vamos de regreso a trabajar”, explicó.

Eiza González comparte las tradiciones mexicanas con Grigor Dimitrov

La protagonista de Baby Driver relató que quiso llevar al deportista a conocer algunos sitios representativos de la capital, entre ellos la casa de Diego Rivera y el Centro Histórico. Fue durante ese recorrido cuando Dimitrov tuvo la oportunidad de experimentar una limpia tradicional.

Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México, el Centro, le hicieron… lo llevé a que le hicieran una limpia ahí en el Centro”, contó Eiza entre risas.

La gastronomía también formó parte de la visita. La actriz reveló que los chilaquiles conquistaron al tenista, quien además probó otros platillos mexicanos, como tacos y mole. Cuando Eiza le preguntó si le habían gustado los chilaquiles, Dimitrov confirmó su entusiasmo y bromeó con que ya había comido suficientes tacos para el resto del año.

El jugador también se mostró agradecido por la recepción que tuvo en el país y destacó la comida y la hospitalidad de los mexicanos. “Es hermoso, maravilloso. Ustedes son increíbles. La hospitalidad está fuera de serie. La comida fue increíble”, expresó.

Eiza González y Grigor Dimitrov

La relación de Eiza González y Grigor Dimitrov se hizo pública en mayo de 2025.

Variety/Variety via Getty Images

¿Eiza González y Grigor Dimitrov se casarán pronto?

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención del encuentro con la prensa ocurrió cuando les preguntaron por la posibilidad de llegar al altar. Eiza prefirió dejar que su novio respondiera: “No sé, pregúntale a él”, dijo entre risas.

Cuando la pregunta llegó directamente a Dimitrov, el tenista reconoció que el matrimonio es un tema que ya han conversado. “Por supuesto, lo estamos hablando, pero espero que sea pronto”, comentó. La actriz reaccionó con humor y le dijo: “Sin presión, amor”.

Aunque sus palabras despertaron especulaciones sobre una posible boda, ninguno de los dos anunció un compromiso formal ni compartió una fecha. Por ahora, lo que confirmaron es que el matrimonio forma parte de las conversaciones sobre su futuro como pareja.

La relación de Eiza González y Grigor Dimitrov se hizo pública en mayo de 2025. Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en distintas ocasiones, incluida su aparición en el Festival de Cine de Londres, donde el tenista acompañó a la actriz durante la presentación de I Love Boosters.

Eiza González Grigor Dimitrov
Marjorie Daphnis
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