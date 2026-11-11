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Belinda y Renata Notni: cómo nació su amistad y qué las unía

La reacción de Belinda a las fotografías de Renata Notni junto a su ex Gonzalo Hevia Baillères, dejan ver que la cantante se siente dolida y traicionada.

Noviembre 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
Belinda y Renata Notni: cómo nació su amistad y qué las unía

Belinda y Renata Notni: cómo nació su amistad y qué las unía

Getty Images

La amistad entre Belinda y Renata Notni atraviesa uno de sus momentos más polémicos, las recientes fotografías de Renata junto al empresario Gonzalo Hevia Baillères, quien anteriormente fue relacionado sentimentalmente con la cantante, desataron rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas famosas.

La situación ha llamado especialmente la atención porque, durante varios años, Belinda y Renata mantuvieron una relación de amistad en la que no solo compartieron proyectos profesionales, sino que también se mostraron apoyo y complicidad en distintos momentos.

¿Cómo comenzó la amistad entre Belinda y Renata Notni?

Aunque no existe una fecha confirmada sobre el inicio de su amistad, uno de los primeros acercamientos públicos entre Belinda y Renata ocurrió en 2020, cuando ambas se asociaron para impulsar Tharaa Cosmetics, una marca mexicana de maquillaje.

Las famosas compartieron su pasión por la moda, la belleza y el mundo del entretenimiento, pues ambas iniciaron sus carreras desde muy jóvenes y encontraron intereses en común en los negocios, las colaboraciones con marcas y distintos proyectos profesionales, fortaleciendo una relación que parecía ir más allá de lo laboral.

Uno de los momentos más recordados de su relación ocurrió en septiembre de 2024, durante la Semana de la Moda de París, Belinda participaba en el desfile Le Défilé de L’Oréal Paris cuando sufrió una caída frente a los asistentes.

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El incidente rápidamente se volvió viral, pero también llamó la atención la reacción de Renata, quien se acercó a abrazarla y acompañarla después del percance. Además, ambas volvieron a coincidir en la edición de 2025 del desfile de L’Oréal Paris, reafirmando que compartían espacios dentro de la industria de la moda.

¿Qué pasó entre Belinda y Renata Notni?

Después de que Renata fue fotografiada de la mano de Gonzalo Hevia Baillères en Los Ángeles, empresario con quien Belinda fue relacionada sentimentalmente entre 2022 y 2025, su amistad también quedó en el centro de atención.

Belinda publicó una historia en Instagram con la frase “Unfollow a las amistades falsas”, acompañada de la canción ‘Amiga mía, ese hombre no se toca’, canción que interpreta ella misma en la serie musical de ‘Mentiras’.

Belinda manda indirecta a Renata Notni en Instagram

Belinda manda indirecta a Renata Notni en Instagram

Instagram/belindapop

La coincidencia provocó que muchos interpretaran la publicación como una posible indirecta hacia Renata, además de que ambas dejaron de seguirse en Instagram, alimentando las versiones sobre un distanciamiento.

¿Belinda y Renata Notni siguen siendo amigas?

Hasta el momento, ni Renata ni Belinda han hecho declaraciones públicas sobre lo que pudo haber pasado entre ellas, y tampoco han confirmado que exista un conflicto relacionado con el empresario.

Lo cierto es que ambas han compartido proyectos, colaboraciones y muestras de apoyo que las convirtió en una de las amistades femeninas que más llamaron la atención dentro del espectáculo mexicano.

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