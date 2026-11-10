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Burgundy 2026: Cómo combinar el color en tendencia del invierno y llevarlo con elegancia

Profundo, versátil y atemporal, el burgundy se posiciona como uno de los tonos más elegantes del invierno 2026. Descubre cómo combinarlo, qué colores lo favorecen y las claves para incorporarlo a tus looks de temporada.

Noviembre 10, 2026 • 
Tania Franco
Burgundy 2026: Cómo combinar el color en tendencia del invierno y llevarlo con elegancia

Burgundy 2026: Cómo combinar el color en tendencia del invierno y llevarlo con elegancia

Edward Berthelot/Getty Images

El invierno 2026 encuentra en el burgundy uno de sus colores más sofisticados. Este tono, que se mueve entre el rojo vino y el granate, se convierte en una alternativa elegante al negro y al marrón, aportando profundidad, personalidad y un toque de calidez a los estilismos de los meses más fríos.

Su atractivo está en su versatilidad. Puede transformar un conjunto de básicos, convertirse en el protagonista de un look monocromático o aparecer discretamente en accesorios. Desde abrigos estructurados hasta prendas de punto, bolsos y zapatos, el burgundy demuestra que no hace falta recurrir a colores llamativos para destacar.

Burgundy 2026: Cómo combinar el color en tendencia del invierno y llevarlo con elegancia

Burgundy 2026: Cómo combinar el color en tendencia del invierno y llevarlo con elegancia

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¿Qué es el color burgundy y por qué es tendencia en invierno 2026?

El burgundy es un rojo oscuro con matices violáceos y marrones, inspirado en los vinos de la región francesa de Borgoña. A diferencia del rojo clásico, su intensidad es más discreta, lo que facilita incorporarlo tanto a conjuntos formales como a propuestas cotidianas.

Su presencia en la moda responde también al interés por los colores profundos, las prendas atemporales y las combinaciones que transmiten una elegancia natural.

En invierno, este tono adquiere especial protagonismo por su capacidad para complementar materiales como la lana, el cuero, el terciopelo y el cashmere. Texturas que, combinadas con el burgundy, crean estilismos visualmente ricos sin necesidad de demasiados elementos.

¿Qué es el color burgundy y por qué es tendencia en invierno 2026?

¿Qué es el color burgundy y por qué es tendencia en invierno 2026?

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Cómo combinar el burgundy en invierno 2026 para vestir con elegancia

Una de las grandes ventajas del burgundy es que funciona como un color protagonista, pero también puede utilizarse como un neutro sofisticado. La clave está en elegir una paleta equilibrada y permitir que las prendas dialoguen entre sí. Estas son algunas de las combinaciones más elegantes de la temporada:

  • Burgundy con gris: una combinación moderna y refinada, especialmente atractiva con pantalones de vestir, abrigos de lana y prendas de punto.
  • Burgundy con beige o crema: suaviza la intensidad del vino y aporta luminosidad, ideal para looks de día.
  • Burgundy con chocolate: dos tonos profundos que crean una propuesta cálida, elegante y contemporánea.
  • Burgundy con negro: una apuesta clásica que funciona para la oficina, cenas y eventos nocturnos.
  • Burgundy con azul marino: una alternativa menos evidente, pero igualmente sofisticada, perfecta para conjuntos de sastrería.

El secreto está en mantener una armonía cromática. Cuando el burgundy ocupa el centro del estilismo, los colores complementarios deben acompañarlo sin competir por la atención.

Cómo combinar el burgundy en invierno 2026 para vestir con elegancia

Cómo combinar el burgundy en invierno 2026 para vestir con elegancia

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¿Qué significa el color burgundy y qué proyecta una mujer que lo viste?

El burgundy es un color asociado con la elegancia, la seguridad y la sofisticación. Su profundidad, que combina la intensidad del rojo con la sobriedad de los tonos oscuros, transmite una imagen de confianza, madurez y personalidad. A diferencia del rojo vibrante, que suele relacionarse con la pasión y la energía, el burgundy propone una expresión más discreta y refinada del poder femenino.

En la psicología del color, los tonos rojizos suelen vincularse simbólicamente con la fuerza, la determinación y la pasión. En la moda, una mujer que elige el burgundy puede proyectar autoridad sin rigidez, sensualidad sin excesos y elegancia sin esfuerzo. Es un tono que comunica presencia y carácter, especialmente cuando se combina con prendas de líneas limpias, tejidos de calidad y accesorios minimalistas.

Burgundy 2026: Cómo combinar el color de moda del invierno y llevarlo con elegancia

Burgundy 2026: Cómo combinar el color de moda del invierno y llevarlo con elegancia

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Su intensidad aporta personalidad, pero su profundidad permite combinarlo con piezas clásicas. Es un color que encuentra equilibrio entre lo contemporáneo y lo atemporal. En una temporada en la que los tonos chocolate, gris y negro continúan ocupando un lugar importante, el burgundy introduce una alternativa que conserva la sobriedad y añade riqueza visual.

El invierno 2026 confirma que la elegancia también puede expresarse a través del color. Y el burgundy, con su profundidad y versatilidad, demuestra que a veces basta un solo tono para transformar por completo un look.

invierno outfit
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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