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LACMA Art+Film Gala 2026: los mejores looks de las celebridades que conquistaron la alfombra roja

Del glamour de Salma Hayek a Kim Kardashian, aquí los looks que marcaron la noche.

Noviembre 07, 2026 • 
Paola Juárez
Anya Taylor-Joy en LACMA Art+Film Gala 2026

Getty Images

Hollywood tiene una cita anual en la que el cine comparte protagonismo con la moda. Este 7 de noviembre, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles volvió a reunir a algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento para celebrar la edición número 15 de la LACMA Art+Film Gala 2026.

Salma Hayek, Julia Garner, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Sofía Vergara, entre otras celebridades capturaron todas las miradas con propuestas que fueron de la elegancia clásica a las siluetas más atrevidas. Los vestidos de gala, las transparencias y los detalles brillantes compartieron espacio con la sastrería masculina, demostrando que el estilo también tiene un lugar privilegiado en esta celebración.

Los mejores looks de LACMA Art+Film Gala 2026

Salma Hayek y François-Henri Pinault

Salma Hayek volvió a representar el glamour de Hollywood durante su aparición junto a su esposo, el empresario François-Henri Pinault. La actriz mexicana apostó por una imagen sofisticada, mientras que su acompañante recurrió a la elegancia de la sastrería formal.

La pareja protagonizó uno de los momentos de la alfombra roja, donde los looks coordinados y los contrastes entre vestidos de noche y trajes masculinos también marcaron la pauta.

Salma Hayek y François-Henri Pinault

Getty Images

Nicole Kidman y Denis Villeneuve

La actriz posó junto al cineasta Denis Villeneuve, uno de los homenajeados de esta edición, en un encuentro que reunió a dos figuras destacadas de la industria cinematográfica.

La presencia del director de Dune tuvo un significado especial, pues la gala reconoció su trayectoria y contribución al séptimo arte.

Nicole Kidman y Denis Villeneuve,

Getty Images

Anya Taylor-Joy

La actriz apostó por un vestido en tono marfil con delicados tirantes y una estructura de volantes translúcidos de gran volumen.

Anya Taylor-Joy

Getty Images

Julia Garner

La actriz eligió un vestido negro de corte asimétrico, con un detalle estructurado en el escote y una silueta que llegaba hasta el suelo. Su peinado de efecto desenfadado, el maquillaje de ojos intenso y los pendientes llamativos aportaron un contraste contemporáneo a una propuesta de elegancia minimalista.

Julia Garner

Getty Images

Paris Hilton

La socialité llevó el glamour al máximo con un vestido plateado de escote corazón, aplicaciones brillantes y una falda larga de caída fluida.

Paris Hilton

Getty Images

Sofia Carson

La actriz se inclinó por un vestido blanco de manga larga, silueta ajustada y espalda descubierta. La sencillez del diseño permitió que el escote posterior y los pendientes de inspiración joyera se convirtieran en los detalles protagonistas.

Sofía Carson

Getty Images

Kim Kardashian y Kylie Jenner

Las hermanas Kardashian-Jenner también formaron parte de la lista de invitadas que atrajeron las miradas.

Kim Kardashian

Getty Images

Kim Kardashian reafirmó su afinidad por las propuestas de alto impacto visual, mientras que Kylie Jenner llevó su propia interpretación del glamour contemporáneo. Ambas representan una generación de celebridades que ha convertido sus apariciones públicas en acontecimientos de moda.

Kylie Jenner

Getty Images

Sofía Vergara

La actriz colombiana tampoco pasó inadvertida durante la celebración. Se sumó a una alfombra roja en la que los vestidos de noche y las siluetas femeninas fueron protagonistas.

Sofía Vergara

Getty Images

¿Qué es la LACMA Art+Film Gala y a quiénes homenajeó en 2026?

Más allá de los looks, la LACMA Art+Film Gala tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar las iniciativas artísticas y cinematográficas del museo.

En su edición 2026, la celebración rindió homenaje a la artista Vija Celmins y al director Denis Villeneuve. Leonardo DiCaprio y Eva Chow participaron nuevamente como copresidentes del evento, que cuenta con el respaldo de Gucci desde su creación en 2011.

Con una alfombra roja que reunió distintas generaciones de estrellas, la gala volvió a confirmar su lugar entre los encuentros más relevantes del calendario cultural y social de Los Ángeles.

LACMA Mejor vestidas Looks
Paola Juárez
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