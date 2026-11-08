El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 ya llegó: cuándo lo encienden y la familia que lo donó

La Navidad comienza a sentirse en Nueva York. Este sábado 7 de noviembre de 2026, el emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó a Manhattan, marcando el inicio de los preparativos para una de las tradiciones más esperadas de la temporada decembrina.

El impresionante ejemplar, un abeto de Noruega de aproximadamente 75 años, fue trasladado desde West Edmeston, una pequeña localidad del estado de Nueva York, hasta el corazón de Manhattan, donde será decorado con miles de luces y coronado con su famosa estrella de cristales Swarovski.

Sin embargo, detrás de este símbolo navideño existe una historia familiar que lo hace todavía más especial. El árbol fue donado por Rebecca Decker y su familia, quienes durante años lo tuvieron en su propiedad sin imaginar que algún día se convertiría en el protagonista de una de las celebraciones navideñas más famosas del mundo.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 07: Members of the Decker family, who donated the Rockefeller Center Christmas Tree, pose with Tree in the background November 07, 2026 in New York City. (Photo by Craig T Fruchtman/Getty Images) Craig T Fruchtman/Getty Images

¿Quién es Rebecca Decker, la mujer que donó el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026?

Rebecca Decker es una mujer originaria de la comunidad de West Edmeston, en el estado de Nueva York, cuya familia fue elegida para donar el árbol que este año decorará Rockefeller Plaza.

Madre de tres hijos, Rebecca ha vivido durante los últimos cinco años en la propiedad donde se encontraba el enorme abeto. Para ella y su familia, el árbol formaba parte del paisaje cotidiano de su hogar, hasta que recibieron una propuesta inesperada.

Erik Pauzé, jardinero principal del Rockefeller Center y responsable de seleccionar los árboles navideños desde hace más de tres décadas, había identificado el ejemplar aproximadamente seis años atrás. Sin embargo, fue hasta 2026 cuando se acercó a la familia para plantear la posibilidad de trasladarlo a Nueva York.

Rebecca reconoció que inicialmente pensó que la propuesta era una broma. La idea de que un árbol de su jardín pudiera convertirse en uno de los símbolos más reconocidos de la Navidad parecía difícil de creer. La familia, para quien la Navidad es una celebración especialmente importante, aceptó la propuesta. Ahora, el árbol que durante años formó parte de su hogar será admirado por miles de visitantes durante las próximas semanas.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 ya llegó: cuándo lo encienden y la familia que lo donó Craig T Fruchtman/Getty Images

¿Cuánto mide el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026?

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 es un imponente abeto de Noruega de aproximadamente 23 metros de altura, 75 años de antigüedad y 11 toneladas de peso. Con un diámetro cercano a los 15 metros, el ejemplar fue donado por la familia Decker, originaria de West Edmeston, Nueva York, y trasladado hasta Manhattan para convertirse en el protagonista de una de las tradiciones navideñas más emblemáticas del mundo.

¿Cuánto mide el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026? Fecha de encendido y la historia detrás Siegfried Layda/Getty Images

¿Cuándo será el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026?

Aunque el árbol ya llegó a Nueva York, todavía habrá que esperar algunas semanas para verlo completamente iluminado. El encendido oficial del árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 será el miércoles 2 de diciembre, durante la tradicional ceremonia Christmas in Rockefeller Center, que contará con una transmisión especial por el canal de televisión NBC.

En la parte superior se colocará la emblemática estrella Swarovski, diseñada en 2018 por el arquitecto Daniel Libeskind. La pieza pesa aproximadamente 408 kilogramos y está formada por 70 puntas cubiertas con tres millones de cristales.