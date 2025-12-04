El árbol de Navidad del Rockefeller Center celebra su 93.ª ceremonia de encendido

El icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center está oficialmente encendido y brillará por el resto de la temporada. Durante la noche de ayer, se celebró el evento de su iluminación, en donde cada año se juntan miles de personas para ver este gran espectáculo.

Este año, el árbol es un abeto de Noruega de 75 pies, pesando 11 toneladas y decorado con más de 50,000 luces de distintos colores y en la punta, luciendo una estrella de Swarovski de 900 libras.

La presentadora de esta noche, Reba McEntire, fue quien tuvo el honor de prender el switch para compartir con el mundo la iluminación del árbol, mientras un coro deleitó con la canción “Alegría para el mundo”.

La celebración de este año contó con espectaculares actuaciones festivas de las Radio City Rockettes, Marc Anthony cantando “Feliz Navidad”, y Michael Bublé interpretando su famosa canción “It’s Beginning to Look a lot like Christmas”, entre otros artistas como Kristin Chenoweth, Brad Paisley, Laufey y Gwen Stefani celebrando con distintas elecciones musicales navideñas.

