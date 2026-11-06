‘Nobody Wants This’ tendrá una cuarta temporada: de qué tratará, cuándo estrena, elenco y lo que se sabe

Netflix confirmó oficialmente la cuarta temporada de Nobody Wants This, la exitosa comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, que ha logrado conectar con el público gracias a su combinación de romance, humor y relaciones contemporáneas.

La noticia llega apenas dos semanas después del estreno de su tercera temporada, el 22 de octubre de 2026, que volvió a colocar a la producción entre los títulos más vistos de la plataforma. Con esta renovación, la historia de Joanne y Noah se prepara para explorar una nueva etapa en su relación, mientras sus protagonistas enfrentan los desafíos de construir una vida juntos.

‘Nobody Wants This’ tendrá una cuarta temporada: de qué trata, cuándo estrena y lo que se sabe IG: @nobodywantsthisofficial

¿De qué tratará la cuarta temporada de ‘Nobody Wants This’?

La cuarta temporada de Nobody Wants This comenzará después de uno de los momentos más importantes en la relación de Joanne y Noah: su inesperada boda en una playa de Malibú, con la que cerró la tercera entrega.

Después de mudarse juntos, superar diferencias familiares y enfrentar las dificultades de mantener una relación entre personas con distintas creencias religiosas, los protagonistas finalmente decidieron dar un paso más en su historia de amor.

Sin embargo, su matrimonio todavía es un secreto para buena parte de sus familiares y amigos, una situación que promete convertirse en uno de los principales conflictos de los nuevos episodios. Jenni Konner, productora ejecutiva de la serie, adelantó a Netflix Tudum que muchas personas descubrirán que Joanne y Noah están casados cuando comience la siguiente temporada.

Además, la historia continuará explorando las diferencias entre ambos personajes y los desafíos que supone construir una vida en pareja, incluso después de haber encontrado estabilidad emocional

‘Nobody Wants This’ tendrá una cuarta temporada: de qué tratará, cuándo estrena y lo que se sabe IG: @nobodywantsthisofficial

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘Nobody Wants This’ en Netflix?

Aunque Netflix confirmó la renovación de la serie este 6 de noviembre de 2026, todavía no existe una fecha oficial de estreno para la cuarta temporada.

La producción regresará a Los Ángeles, ciudad donde también se desarrollaron las entregas anteriores. Por el momento, la plataforma no ha comunicado cuándo comenzarán las grabaciones ni cuántos episodios tendrá la nueva temporada.

Considerando que la segunda y tercera temporadas llegaron en octubre de 2025 y 2026, respectivamente, existe la posibilidad de que la cuarta entrega se estrene durante 2027. Sin embargo, esta fecha es únicamente una estimación basada en el calendario anterior y no ha sido confirmada por Netflix

‘Nobody Wants This’ tendrá una cuarta temporada: de qué tratará, cuándo estrena, elenco y lo que se sabe IG: @nobodywantsthisofficial

¿Quiénes estarán en el elenco de ‘Nobody Wants This’ temporada 4? El amor de Joanne y Noah continúa

La nueva temporada continuará con la historia de Joanne y Noah, interpretados por Kristen Bell y Adam Brody, respectivamente. Entre los personajes principales de la serie también se encuentran:

Kristen Bell: Joanne, una presentadora de pódcast que encuentra el amor en circunstancias inesperadas.

Joanne, una presentadora de pódcast que encuentra el amor en circunstancias inesperadas. Adam Brody: Noah, un rabino cuya relación con Joanne desafía las expectativas de su entorno.

Noah, un rabino cuya relación con Joanne desafía las expectativas de su entorno. Justine Lupe: Morgan, hermana de Joanne y coprotagonista de su pódcast.

Morgan, hermana de Joanne y coprotagonista de su pódcast. Timothy Simons: Sasha, hermano de Noah.

Sasha, hermano de Noah. Jackie Tohn: Esther, esposa separada de Sasha.

Aunque estos personajes forman parte de las historias que quedaron abiertas al final de la tercera temporada, Netflix todavía no ha publicado una lista definitiva de todos los integrantes del elenco de la cuarta entrega.

¿Quiénes estarán en el elenco de ‘Nobody Wants This’ temporada 4? El amor de Joanne y Noah continúa IG: @nobodywantsthisofficial

¿Qué pasó al final de la tercera temporada de ‘Nobody Wants This’? Esto pasó en el último episodio

El desenlace de la tercera temporada dejó varios acontecimientos que serán fundamentales para los próximos episodios.

Joanne completó su conversión al judaísmo y, durante un viaje a Malibú, contrajo matrimonio con Noah en una ceremonia improvisada frente al mar. Aunque la pareja ya se considera casada, todavía deberá enfrentar las reacciones de sus familiares cuando descubran lo sucedido.

¿Qué pasó al final de la tercera temporada de ‘Nobody Wants This’? Esto pasó en el último episodio IG: @netflix - @nobodywantsthisofficial

Por otra parte, la relación entre Morgan y Sasha también experimentó cambios importantes. Después de una creciente atracción, ambos tuvieron un encuentro romántico en Nueva York, una situación que complicó todavía más la separación de Sasha y Esther.

Durante el último episodio, Esther descubrió lo ocurrido entre su esposo y Morgan, mientras que Morgan también se enteró de que Sasha había vuelto a tener intimidad con Esther. Estas revelaciones dejaron abiertas varias preguntas sobre el futuro de los tres personajes y las consecuencias que sus decisiones tendrán en las relaciones familiares.