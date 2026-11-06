Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años

RJ Mitte tenía apenas 15 años cuando comenzó a interpretar a Walter White Jr., el hijo de Bryan Cranston en Breaking Bad, sin imaginar que aquel personaje lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Su muerte, ocurrida el pasado 12 de octubre, conmocionó a sus compañeros y seguidores. Ahora, casi un mes después, han salido a la luz nuevos detalles sobre su fallecimiento.

De acuerdo con un informe oficial obtenido por Page Six, el actor estadounidense murió por suicidio en Brownsville, Texas, a los 34 años. Aunque sus representantes ya habían confirmado esta circunstancia, el documento aporta información adicional sobre la investigación.

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

El informe difundido el 5 de noviembre establece que la muerte de RJ Mitte fue clasificada oficialmente como suicidio.

El documento también señala que el actor fue declarado muerto el 12 de octubre a las 13:32 horas en Brownsville, Texas.

Las autoridades solicitaron una autopsia y estudios toxicológicos, aunque sus resultados no estaban incluidos en los documentos difundidos. Por lo tanto, no se han dado a conocer conclusiones adicionales de esos análisis.

La confirmación llega después de que su representante anunciara el fallecimiento mediante un comunicado en el que recordó tanto su carrera artística como su trabajo a favor de las personas con discapacidad.

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo” Paul Archuleta/FilmMagic

¿Quién era RJ Mitte y qué personaje interpretó en Breaking Bad?

Nacido el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, RJ Mitte encontró en la actuación una oportunidad para cambiar la manera en que las personas con discapacidad eran representadas en la pantalla.

Su carrera dio un giro en 2008, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la serie Breaking Bad.

Al igual que su personaje, Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición que afecta el movimiento y la postura. Su interpretación permitió mostrar a un adolescente con discapacidad como parte esencial de una historia familiar, sin reducir su identidad a esa condición.

Después de la serie, participó en producciones como Switched at Birth, Triumph y The Guardians of Justice, además de trabajar como modelo y productor.

