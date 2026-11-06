Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años

A casi un mes del fallecimiento del intérprete de Walter White Jr., un informe oficial esclarece las circunstancias de su muerte. El actor también dejó un importante legado en la defensa de las personas con discapacidad.

Noviembre 06, 2026
La vida de RJ Mitte después de Breaking Bad: presión por el éxito, problemas económicos y la causa de su muerte

La vida de RJ Mitte después de Breaking Bad: presión por el éxito, problemas económicos y la causa de su muerte

Getty Images

RJ Mitte tenía apenas 15 años cuando comenzó a interpretar a Walter White Jr., el hijo de Bryan Cranston en Breaking Bad, sin imaginar que aquel personaje lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Su muerte, ocurrida el pasado 12 de octubre, conmocionó a sus compañeros y seguidores. Ahora, casi un mes después, han salido a la luz nuevos detalles sobre su fallecimiento.

De acuerdo con un informe oficial obtenido por Page Six, el actor estadounidense murió por suicidio en Brownsville, Texas, a los 34 años. Aunque sus representantes ya habían confirmado esta circunstancia, el documento aporta información adicional sobre la investigación.

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

El informe difundido el 5 de noviembre establece que la muerte de RJ Mitte fue clasificada oficialmente como suicidio.

El documento también señala que el actor fue declarado muerto el 12 de octubre a las 13:32 horas en Brownsville, Texas.

Las autoridades solicitaron una autopsia y estudios toxicológicos, aunque sus resultados no estaban incluidos en los documentos difundidos. Por lo tanto, no se han dado a conocer conclusiones adicionales de esos análisis.

La confirmación llega después de que su representante anunciara el fallecimiento mediante un comunicado en el que recordó tanto su carrera artística como su trabajo a favor de las personas con discapacidad.

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Paul Archuleta/FilmMagic

¿Quién era RJ Mitte y qué personaje interpretó en Breaking Bad?

Nacido el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, RJ Mitte encontró en la actuación una oportunidad para cambiar la manera en que las personas con discapacidad eran representadas en la pantalla.

Su carrera dio un giro en 2008, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la serie Breaking Bad.

Al igual que su personaje, Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición que afecta el movimiento y la postura. Su interpretación permitió mostrar a un adolescente con discapacidad como parte esencial de una historia familiar, sin reducir su identidad a esa condición.

Después de la serie, participó en producciones como Switched at Birth, Triumph y The Guardians of Justice, además de trabajar como modelo y productor.

celebs RJ Mitte
Relacionadas
Off Campus temporada 2: confirman fecha de estreno y el regreso de Dean Di Laurentis y Allie Hayes
Entretenimiento
Off Campus temporada 2: confirman fecha de estreno y el regreso de Dean Di Laurentis y Allie Hayes
Noviembre 05, 2026
 · 
Tania Franco
Russell Brand
Entretenimiento
Russell Brand, exesposo de Katy Perry, es declarado culpable de violación y agresión sexual
Noviembre 05, 2026
 · 
Paola Juárez
Sasha Sokol y Luis de Llano,
Entretenimiento
“Esa no es la disculpa": Sasha Sokol rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y señala que no cumple con la sentencia
Noviembre 05, 2026
 · 
Paola Juárez
Paulina Peña rompe el silencio sobre la bioserie de Angélica Rivera: ¿qué opina su padre?
Entretenimiento
Paulina Peña rompe el silencio sobre la bioserie de Angélica Rivera: ¿qué opina su padre?
Noviembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez