Off Campus temporada 2: confirman fecha de estreno y el regreso de Dean Di Laurentis y Allie Hayes

La segunda temporada de Off Campus ya tiene fecha oficial de estreno. Este 5 de noviembre de 2026, Prime Video confirmó el regreso de la serie juvenil basada en las novelas de Elle Kennedy, cuya nueva entrega estará centrada en la relación entre Dean Di Laurentis y Allie Hayes, interpretados por Stephen Kalyn y Mika Abdalla.

Después de que la primera temporada explorara el romance entre Hannah Wells y Garrett Graham, la historia continuará en la Universidad Briar con nuevos conflictos sentimentales, personajes y relaciones que forman parte del universo literario de la autora.

El anuncio llega acompañado de un video protagonizado por Kalyn y Abdalla, quienes confirmaron que sus personajes encabezarán la segunda temporada.

Off Campus temporada 2: cuándo se estrena, elenco, tráiler y todo lo que debes saber Stefanie Keenan/Getty Images for Vanity Fair

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¿Cuándo se estrena Off Campus temporada 2?

La segunda temporada de Off Campus se estrenará el 28 de abril de 2027, según anunció oficialmente Prime Video el 5 de noviembre de 2026. La fecha fue revelada mediante un video en el que Stephen Kalyn, quien interpreta a Dean Di Laurentis, aparece junto a Mika Abdalla, encargada de dar vida a Allie Hayes.

En el adelanto, Dean pregunta: “¿Qué, nos extrañaban?”, mientras Allie confirma que ambos están oficialmente de regreso para la segunda temporada. La nueva entrega estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Por ahora, la plataforma no ha especificado si todos los episodios se estrenarán el mismo día o si tendrán un lanzamiento semanal.

¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus?

La historia estará centrada en la relación entre Dean Di Laurentis y Allie Hayes, cuyo acercamiento sentimental comenzó durante la primera temporada. Dean es uno de los jugadores del equipo de hockey de la Universidad Briar, mientras que Allie es estudiante de teatro y mejor amiga de Hannah Wells.

En los primeros episodios, ambos desarrollaron una relación que inicialmente parecía casual, pero que comenzó a complicarse cuando surgieron sentimientos y diferencias sobre lo que esperaban el uno del otro. La segunda temporada profundizará en esa relación y en las consecuencias de las decisiones que tomaron durante la primera entrega.

De acuerdo con la creadora de la serie, Louisa Levy, Hannah y Garrett continuarán formando parte de la historia, aunque su romance dejará de ser el eje principal de los nuevos episodios.

Off Campus temporada 2: confirman fecha de estreno y el regreso de Dean Di Laurentis y Allie Hayes Gilbert Flores/Variety via Getty Images

¿En qué libro está basada Off Campus temporada 2?

La segunda temporada tomará como referencia la historia de Dean y Allie, desarrollada en The Score, el tercer libro de la saga Off-Campus de Elle Kennedy. En esta temporada profundizarán más en las vidas privadas de ambos, integrando nuevos personajes como la hermana de Di Laurentis.

Esta decisión representa un cambio respecto al orden original de las novelas, ya que The Mistake, el segundo libro, está protagonizado por John Logan y Grace Ivers. En The Score, Allie atraviesa una etapa de cambios personales después de una ruptura sentimental, mientras que Dean, conocido por evitar los compromisos amorosos, comienza a cuestionar su manera de relacionarse.

Aunque la adaptación televisiva conserva a los personajes y sus vínculos principales, Louisa Levy ha explicado que algunas situaciones se han reorganizado para desarrollar las historias dentro del formato de la serie. La presencia de Logan y Grace en el elenco también permitirá continuar explorando su relación, aunque Dean y Allie serán la pareja protagonista de esta temporada.

Off Campus temporada 2: confirman fecha de estreno, ¿cuál será la temporada de Logan? IG: antoniocipriano_

Elenco de Off Campus temporada 2: ¿quiénes regresan?

Prime Video confirmó el regreso de varios integrantes del reparto original, así como la incorporación de nuevos personajes. Entre los actores anunciados para la segunda temporada se encuentran:



Mika Abdalla: Allie Hayes, protagonista de la nueva temporada.

Allie Hayes, protagonista de la nueva temporada. Stephen Kalyn: Dean Di Laurentis, jugador de hockey y protagonista de la historia romántica.

Dean Di Laurentis, jugador de hockey y protagonista de la historia romántica. Ella Bright: Hannah Wells, protagonista de la primera temporada.

Hannah Wells, protagonista de la primera temporada. Belmont Cameli: Garrett Graham, jugador de hockey y pareja de Hannah.

Garrett Graham, jugador de hockey y pareja de Hannah. Antonio Cipriano: John Logan, integrante del equipo de hockey.

John Logan, integrante del equipo de hockey. Jalen Thomas Brooks: John Tucker, compañero de Dean y Garrett.

John Tucker, compañero de Dean y Garrett. India Fowler: Grace Ivers, personaje relacionado con la historia de Logan.

Grace Ivers, personaje relacionado con la historia de Logan. Khobe Clarke: Beau Maxwell.

Beau Maxwell. Julia Sarah-Stone: Jules.

Jules. Miles Gutierrez-Riley: Dexter.

Dexter. Philipa Soo: Scarlett, una artista invitada vinculada al departamento de teatro de Briar.

Scarlett, una artista invitada vinculada al departamento de teatro de Briar. Charlie Evans: Hunter Davenport.

Hunter Davenport. Shay Rudolph: Summer Di Laurentis, hermana menor de Dean.



El reparto permitirá continuar desarrollando las historias de los estudiantes de Briar, además de presentar nuevas dinámicas alrededor de la pareja protagonista. Al terminar la primera temporada también le decimos adiós a personajes como el de Justin.

Off Campus temporada 2: confirman fecha de estreno, ¿qué pasará con Hannah Wells y Garrett Graham? Kevin Winter/Getty Images

¿Dónde ver la serie de Off Campus?

La segunda temporada de Off Campus se estrenará el 28 de abril de 2027 en Prime Video. La primera temporada ya se encuentra disponible en la plataforma y está centrada en Hannah Wells y Garrett Graham, interpretados por Ella Bright y Belmont Cameli.

La serie sigue a los integrantes del equipo universitario de hockey de Briar y a las personas que forman parte de sus vidas, mientras enfrentan relaciones amorosas, amistades y decisiones relacionadas con su futuro.

¿Habrá una tercera temporada de Off Campus?

Hasta el 5 de noviembre de 2026, Prime Video no ha anunciado oficialmente una tercera temporada de Off Campus. La saga literaria de Elle Kennedy incluye otras historias centradas en los integrantes del equipo de hockey de Briar, entre ellas las de John Logan y Grace Ivers, así como John Tucker y Sabrina James.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado qué personajes podrían protagonizar una eventual tercera entrega ni si la serie continuará después de la segunda temporada.

¿Habrá una tercera temporada de Off Campus? Todo lo que se sabe Vivien Killilea/Getty Images for Prime Video

¿Hay tráiler de Off Campus temporada 2?

Hasta el 5 de noviembre de 2026, no se ha presentado un tráiler completo de la segunda temporada. Sin embargo, Prime Video publicó un video promocional para anunciar la fecha de estreno, protagonizado por Mika Abdalla y Stephen Kalyn.

El breve adelanto confirma el regreso de Dean y Allie, pero no presenta una secuencia extensa de escenas ni revela los principales acontecimientos de los nuevos episodios. Por ahora, no se ha anunciado una fecha para el lanzamiento del tráiler oficial.