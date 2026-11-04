Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux comparten la primera foto de su hija

¡La familia Leclerc tiene una nueva integrante! Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux estrenaron una de las etapas más especiales de su vida con el nacimiento de Bianca, su primera hija, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de una tierna publicación en Instagram.

Acostumbrados a las cámaras, los circuitos y los grandes eventos, esta vez la pareja dejó que una imagen sencilla hablara por sí sola: los pequeños pies de su bebé, acompañados únicamente de su nombre y fecha de nacimiento.

Así anunciaron Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux el nacimiento de Bianca

“Bianca 🤍 3.11.26”. Cinco caracteres y una fecha bastaron para presentar al mundo a la nueva integrante de la familia Leclerc.

La fotografía, publicada el 4 de noviembre, muestra los diminutos pies de la recién nacida, quien luce un delicado conjunto tejido. Un anuncio íntimo y discreto con el que la pareja decidió compartir su felicidad sin revelar demasiados detalles.

Las felicitaciones no tardaron en llegar, tanto de sus seguidores como de figuras cercanas al mundo de la Fórmula 1.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux: de su historia de amor a la llegada de su primera hija

Su historia comenzó en 2023 y, desde entonces, Alexandra Saint Mleux se ha convertido en una de las acompañantes más reconocidas del paddock de Fórmula 1, además de construir su propia presencia en el mundo de la moda y el arte.

En noviembre de 2025, la pareja anunció su compromiso y, meses después, celebró una ceremonia civil privada en Mónaco, el 28 de febrero de 2026.

Ahora, la llegada de Bianca suma un nuevo capítulo a su historia, esta vez lejos de los reflectores de los circuitos.

Mientras Charles continúa su carrera como piloto de Ferrari, ambos comienzan una etapa completamente distinta: la de formar su propia familia.