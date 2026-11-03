Minnie West y Mauricio Abad disfrutan de una escapada a Acapulco, Guerrero Hogar del Sol

Acapulco sigue siendo uno de esos destinos mexicanos que siempre tienen algo nuevo por descubrir. Sus playas, sus atardeceres y la belleza de su bahía fueron el escenario de una escapada especial de Minnie West y Mauricio Abad junto a revista Caras, quienes disfrutaron de algunos de los rincones más atractivos del puerto.

Durante su visita, Minnie y Mauricio se hospedaron en el Hotel Encanto, ubicado en la zona de Brisas del Marqués, una propiedad que destaca por su arquitectura contemporánea, sus espacios abiertos y sus impresionantes vistas al océano.

Rodeado de vegetación y con el azul del Pacífico como telón de fondo, el hotel fue el punto de partida de esta escapada. Sus terrazas, albercas y habitaciones ofrecen el ambiente perfecto para disfrutar de unos días de descanso, con la privacidad y atención personalizada que caracterizan al lugar.

El mar fue uno de los grandes protagonistas del viaje, Minnie West y Mauricio Abad disfrutaron de un recorrido en yate por la bahía de Acapulco, desde donde pudieron apreciar las montañas, los acantilados y las construcciones que forman parte del paisaje del puerto.

Entre las vistas desde el yate y las actividades en el agua, el itinerario permitió conocer distintas facetas de Acapulco, un destino que ofrece alternativas tanto para descansar como para disfrutar del deporte al aire libre.

La visita de Minnie West y Mauricio Abad junto a revista Caras reunió algunos de los mejores planes para disfrutar del puerto: una estancia con vistas privilegiadas, una cena en un restaurante de tradición y un recorrido por las aguas del Pacífico.

Acapulco conserva ese atractivo que lo ha convertido durante décadas en uno de los destinos de playa favoritos de México. Y esta escapada fue una buena oportunidad para volver a recorrerlo, disfrutar de su gastronomía y contemplar su bahía desde el mar.