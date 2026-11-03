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Minnie West y Mauricio Abad disfrutan de una escapada a Acapulco, Guerrero Hogar del Sol

El puerto de Acapulco recibió a Minnie West y Mauricio Abad para disfrutar de unos días entre paisajes frente al Pacífico, gastronomía y actividades en el mar, con una estancia en el exclusivo Hotel Encanto.

Noviembre 03, 2026 • 
Caras
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Acapulco sigue siendo uno de esos destinos mexicanos que siempre tienen algo nuevo por descubrir. Sus playas, sus atardeceres y la belleza de su bahía fueron el escenario de una escapada especial de Minnie West y Mauricio Abad junto a revista Caras, quienes disfrutaron de algunos de los rincones más atractivos del puerto.

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Durante su visita, Minnie y Mauricio se hospedaron en el Hotel Encanto, ubicado en la zona de Brisas del Marqués, una propiedad que destaca por su arquitectura contemporánea, sus espacios abiertos y sus impresionantes vistas al océano.

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Rodeado de vegetación y con el azul del Pacífico como telón de fondo, el hotel fue el punto de partida de esta escapada. Sus terrazas, albercas y habitaciones ofrecen el ambiente perfecto para disfrutar de unos días de descanso, con la privacidad y atención personalizada que caracterizan al lugar.

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El mar fue uno de los grandes protagonistas del viaje, Minnie West y Mauricio Abad disfrutaron de un recorrido en yate por la bahía de Acapulco, desde donde pudieron apreciar las montañas, los acantilados y las construcciones que forman parte del paisaje del puerto.

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Entre las vistas desde el yate y las actividades en el agua, el itinerario permitió conocer distintas facetas de Acapulco, un destino que ofrece alternativas tanto para descansar como para disfrutar del deporte al aire libre.

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La visita de Minnie West y Mauricio Abad junto a revista Caras reunió algunos de los mejores planes para disfrutar del puerto: una estancia con vistas privilegiadas, una cena en un restaurante de tradición y un recorrido por las aguas del Pacífico.

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Acapulco conserva ese atractivo que lo ha convertido durante décadas en uno de los destinos de playa favoritos de México. Y esta escapada fue una buena oportunidad para volver a recorrerlo, disfrutar de su gastronomía y contemplar su bahía desde el mar.

Caras
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