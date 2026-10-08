Dany Arredondo y Ricky Limón: el tiempo antes del “sí, acepto”

A pocos días de su boda civil, Ricky Limón y Dany Arredondo están en esa etapa extraña en la que el tiempo parece avanzar más rápido. Hay pendientes, decisiones de último minuto y una fecha que durante meses parecía lejana y que ahora está cada vez más cerca.

En medio de esa cuenta regresiva, la pareja protagonizó un shooting exclusivo para CARAS junto a Bulova. Esta vez, los relojes partieron de una idea relacionada directamente con el momento que viven: elegir una pieza para regalar a la persona con quien estás a punto de casarte.

Para Ricky y Dany, la sesión ocurre en un punto muy específico de su historia, ya existe una vida compartida, recuerdos en común y una decisión tomada. La boda será el siguiente capítulo.

Hablar de una relación a través del tiempo puede parecer obvio hasta que se piensa en los momentos que realmente terminan definiéndola. La primera cita, el instante en que una relación comienza a sentirse seria, los planes que dejan de hacerse en singular, la propuesta de matrimonio. Y ahora, los días previos a la boda.

Ricky y Dany llegan a este momento después de construir una relación que también han compartido con quienes los siguen. Su complicidad, sentido del humor y la forma en la que viven esta etapa aparecen frente a la cámara sin necesidad de convertir el shooting en una sesión tradicional de compromiso.

Aquí la atención está en ellos: dos personas a punto de casarse y el pequeño ritual de escoger algo para el otro.

Bulova entra en la historia a partir de ese gesto, la idea de regalar un reloj antes de la boda convierte una pieza que se utilizará durante años en un recordatorio de los días que antecedieron al matrimonio.

La selección se completa con piezas que juegan con distintas formas de llevar un reloj en una ocasión especial, desde diseños que funcionan casi como joyería hasta modelos mecánicos con referencias a los archivos de Bulova.

Pero en las fotografías el reloj nunca está aislado, está en una muñeca, junto a la otra persona, durante una mirada o en uno de esos gestos pequeños que ocurren cuando una pareja se conoce bien.

Quizá dentro de algunos años recuerden poco de los pendientes de estas semanas. Habrá detalles que inevitablemente se pierdan, otros permanecerán ligados a objetos, fotografías y canciones.

Las imágenes de Ricky Limón y Dany Arredondo pertenecen a un momento que no volverá a repetirse exactamente igual: todavía no son esposos, pero están a punto de serlo.

Por eso, antes de llegar al altar, CARAS y Bulova quisieron detenerse justo ahí. En los días previos, cuando todavía existe una cuenta regresiva y cada vez quedan menos horas para el “sí, acepto”.