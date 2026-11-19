En un mundo donde todo cambia constantemente, hay valores que permanecen. La tradición, el carácter y el legado que se construye en familia son parte de esa historia que se transmite de generación en generación. Bajo esta premisa, la firma relojera suiza MIDO presenta el regreso de uno de sus grandes íconos: el Commander Datoday.

Para darle vida a este lanzamiento, la maison apostó por una dupla inmejorable: Sergio y Graco Sendel. Juntos protagonizan la nueva campaña de la colección , proyectando un diálogo auténtico entre dos generaciones unidas por la misma sangre, el estilo y la complicidad.

Un clásico de 1959 con espíritu contemporáneo

Inspirado en un icono producido ininterrumpidamente desde 1959, el nuevo Commander Datoday —llamado así por su práctico indicador de día y fecha— regresa con una propuesta mucho más urbana, refinada y moderna, pero conservando esa silueta atemporal que lo hace reconocible al instante.

Diseño de impacto: carátula amplia con efecto rayos de sol, bisel fino, corona integrada, índices rediseñados y un cristal de zafiro tipo glassbox. Además, integra detalles en Super-LumiNova® blanca para una lectura impecable tanto de día como de noche.

Cuatro versiones para cada personalidad: la colección ofrece opciones en acero inoxidable con carátulas en tonos azul, antracita y plata, así como una sofisticada edición con tratamiento PVD color oro rosado combinada con una carátula verde. Todas se complementan con un brazalete metálico de tres eslabones.

Precisión suiza: en su interior late el reconocido Calibre 80, equipado con un espiral de Nivachron™ que garantiza máxima resistencia, fiabilidad y exactitud.

Más allá de presentar una nueva pieza de alta relojería, la presencia de Sergio y Graco refleja una idea poderosa: el verdadero legado no es algo que se queda en el pasado, sino algo que se vive en el presente para trascender hacia el futuro. Porque, como bien lo dicta la esencia de esta campaña, hay historias que no se miden en años, sino en generaciones.