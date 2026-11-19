Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este jueves 19 de noviembre de 2026, el cantante anunció el fallecimiento de su padre, Peter Hernandez, a través de una emotiva publicación en Instagram, en la que compartió una fotografía de su último abrazo y recordó la profunda influencia que tuvo en su vida personal y profesional.

La noticia ha despertado interés por conocer la historia de Peter Hernandez, quien no solo fue una figura esencial en la infancia del artista, sino también el responsable de acercarlo al mundo del espectáculo desde muy pequeño.

La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Bruno Mars

Muere el papá de Bruno Mars: quién era Peter Hernandez y cómo marcó su carrera musical IG: @brunomars

¿Quién era Peter Hernandez, el papá de Bruno Mars?

Peter Gene Hernandez Sr., también conocido como Pete o Pedrito Hernandez, fue un músico y percusionista originario de Brooklyn, Nueva York, con raíces puertorriqueñas. Desde joven desarrolló una gran pasión por la música, particularmente por el doo-wop, un género vocal popular durante las décadas de 1950 y 1960.

A los 25 años decidió mudarse a Hawái, donde continuó su carrera musical y fundó The Love Notes, una agrupación dedicada a interpretar clásicos del doo-wop que llegó a reunir a 18 artistas sobre el escenario. Durante su trayectoria conoció a Bernadette San Pedro Bayot, cantante y bailarina de origen filipino con quien formó una familia de seis hijos: Jaime, Tiara, Tahiti, Presley, Eric y Bruno.

Si alguna vez me han escuchado hablar de él, sabrán que siempre he dicho que fue el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música. Bruno Mars

Muere el papá de Bruno Mars: quién era Peter Hernandez y cómo marcó su carrera musical Bruno Mars (IG)

Peter Hernandez, el hombre que impulsó la carrera de Bruno Mars

Mucho antes de convertirse en una estrella internacional, Bruno Mars comenzó a presentarse junto a la agrupación de su padre en los escenarios de Waikiki, Hawái. Con apenas cuatro años, el pequeño Peter Gene Hernandez, nombre real del cantante, participaba en el espectáculo familiar imitando a Elvis Presley. Su talento y desenvolvimiento escénico lo llevaron a ser conocido como Little Elvis.

En una entrevista concedida a Hawaii News Now en 2014, Peter Hernandez recordó que su hijo era tan pequeño cuando comenzó a actuar que necesitaba colocarlo sobre una plataforma para que el público pudiera verlo.

Aquellas primeras experiencias fueron determinantes para Bruno Mars. En una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, el cantante explicó que crecer dentro del espectáculo familiar fue una auténtica escuela musical que le permitió desarrollar su seguridad sobre el escenario.

La influencia de su padre también se refleja en su estilo artístico, caracterizado por las coreografías, la presencia escénica y las referencias a géneros clásicos como el soul, el funk y el R&B.

Él crio a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. Para mí, fue el mejor papá del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que volvamos a encontrarnos. Bruno Mars

Muere el papá de Bruno Mars: quién era Peter Hernandez y cómo marcó su carrera musical Bruno Mars (IG)

¿Por qué su papá le puso Bruno Mars?

Uno de los detalles menos conocidos sobre la historia del cantante es que su padre fue quien comenzó a llamarlo Bruno. Aunque su nombre de nacimiento es Peter Gene Hernandez, desde pequeño recibió ese apodo debido a su parecido físico con el luchador profesional Bruno Sammartino.

El sobrenombre permaneció durante su infancia y, años después, se convirtió en parte de su identidad artística. El propio cantante ha explicado que decidió añadir Mars porque buscaba un nombre que sonara más grande y llamativo. Así nació Bruno Mars, una de las figuras más reconocidas de la música contemporánea.

¿Cuál es el verdadero nombre de Bruno Mars? La razón y origen del cambio Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

El emotivo mensaje con el que Bruno Mars se despidió de su papá

El 19 de noviembre de 2026, Bruno Mars compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a su padre, acompañada de un mensaje de despedida.

El artista recordó que Peter Hernandez fue el hombre que le enseñó todo lo que sabe, especialmente cuando se trata de música. También destacó su dedicación como padre de sus cuatro hermanas, su hermano y él. Bruno lo describió como el mejor papá del mundo y expresó que lo extrañará todos los días hasta que vuelvan a encontrarse.

Su mensaje concluyó con una referencia a su madre, Bernadette, fallecida en 2013, a quien pidió que su padre le diera un beso en el cielo de su parte. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento de Peter Hernandez.

Te amo, papá. Dale un beso a mamá allá arriba de mi parte. Bruno Mars

El emotivo mensaje con el que Bruno Mars se despidió de su papá Bruno Mars (IG)

¿Qué pasó con la mamá de Bruno Mars?

Bernadette San Pedro Bayot, madre de Bruno Mars, falleció el 1 de junio de 2013, a los 55 años, tras sufrir un aneurisma cerebral. Al igual que Peter Hernandez, Bernadette tuvo una participación importante en la formación artística de sus hijos. Era cantante y bailarina, y formó parte del espectáculo familiar que introdujo a Bruno en la industria musical.

El cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre el profundo impacto que tuvo la muerte de su madre y la importancia que concede a la familia por encima de cualquier éxito profesional. Ahora, con el fallecimiento de su padre, Bruno Mars despide a las dos personas que estuvieron presentes desde sus primeras actuaciones y que sentaron las bases de su carrera.