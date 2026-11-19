Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones celebraron 26 años de matrimonio y, como ya es costumbre, eligieron las redes sociales para dedicarse palabras de amor. La pareja, una de las más conocidas de Hollywood, conmemoró la fecha con fotografías especiales y mensajes que recordaron tanto su historia juntos como los momentos que han compartido a lo largo de más de dos décadas.

La actriz fue una de las primeras en publicar. A través de Instagram, compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece besando a su esposo durante el viaje que realizaron a la Antártida a principios de 2026. Junto a la imagen escribió: “¡Te amo hasta el fin del mundo y de vuelta! Feliz 26º aniversario de bodas”, y añadió la referencia a la Antártida.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en su romántico viaje a la Antártida. Instagram @catherinezetajones

Michael Douglas también se sumó a la celebración con una publicación dedicada a Catherine. “¡Guau, 26 años! El tiempo vuela, pero ha sido un tiempo maravilloso. ¡Feliz aniversario, mi amor!”, escribió el actor, quien acompañó el mensaje con un collage de fotografías de su boda.

Bellos recuerdos de la boda de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Instagram@michaelkirkdouglas

La historia de amor de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

La pareja se conoció a finales de los años noventa, cuando coincidieron en el Festival de Cine de Deauville, en Francia. Su relación comenzó poco después y pronto se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de la industria cinematográfica.

El 18 de noviembre de 2000, Douglas y Zeta-Jones celebraron su boda en Nueva York, en una ceremonia que reunió a numerosas figuras del espectáculo. Desde entonces, han construido una vida en común y formado una familia con sus dos hijos: Dylan y Carys.

A lo largo de estos 26 años, ambos han hablado abiertamente de los momentos complejos que han atravesado, pero también han mostrado la complicidad que los une. Sus mensajes de aniversario se han convertido en una tradición que comparten públicamente, una forma de celebrar su relación y recordar la fecha en que comenzaron su vida como esposos.

Una tradición que se renueva cada aniversario

Más allá de las fotografías elegidas, el gesto de dedicarse mensajes cada 18 de noviembre se ha convertido en una pequeña tradición para la pareja. Este año, Catherine apostó por una imagen reciente de ambos en un paisaje muy distinto al de sus recuerdos de boda, mientras que Michael recuperó fotografías de aquel día de 2000.

Así, entre una postal de su viaje a la Antártida y las imágenes de su enlace, los actores celebraron 26 años de matrimonio con un intercambio de mensajes que volvió a mostrar el cariño que se profesan.

