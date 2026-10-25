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Michael Douglas revela el incómodo momento que terminó con su amistad con Julia Roberts: “Crucé la línea”

Michael Douglas rompió el silencio y explicó la incómoda discusión que puso fin a su amistad con Julia Roberts a pesar de haberle pedido disculpas.

Octubre 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Michael Douglas revela el incómodo momento que terminó con su amistad con Julia Roberts

Michael Douglas revela el incómodo momento que terminó con su amistad con Julia Roberts

Getty Images

Hubo una vez en que Julia Roberts y Michael Douglas fueron amigos cercanos y compartían el mismo círculo cercano en Hollywood; sin embargo, un desafortunado episodio ocurrido en un after party de los Globos de Oro, terminó por cambiar su relación.

Ha sido el mismo actor quien ha decidido contar su versión de aquel embarazoso momento, y ha reconocido que su comportamiento fue desagradable y más allá de lo permitido, pues no tenía excusas para haber actuado como lo hizo.

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Michael Douglas explica por qué terminó su amistad con Julia Roberts

La confesión forma parte de One Hell of a Ride, el libro de memorias donde Douglas repasa algunos de los momentos más difíciles y controvertidos de su vida personal y profesional, y entre ellos destaca el enfrentamiento con la protagonista de Pretty Woman, que ocurrió a principios de la década de 1990.

Mientras trabajaban en Línea mortal (Flatliners), Michael reaccionó de forma impulsiva al ver a Julia abrazando a su hijo Cameron, de 13 años, durante la fiesta posterior a los Globos de Oro.

Roberts celebraba su éxito por Magnolias de acero, pero el productor, cuya percepción estaba afectada por el alcohol, interpretó el gesto como inapropiado y respondió de manera desproporcionada.

Quita tus manos de encima de mi hijo y métete ese Globo de Oro por donde no te dé el sol”, le gritó Michael a Julia sin medir las consecuencias.

Douglas reconoció que el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias influyó en su reacción impulsiva contra Julia; sin embargo, no fue hasta la mañana siguiente, cuando su socio de producción, Rick Bieber, lo llamó para hablar urgentemente sobre lo ocurrido, que comprendió la gravedad de su comportamiento.

Crucé la línea con la actriz joven más solicitada de Hollywood”, confesó.

Michael Douglas, Kiefer Sutherland y Julia Roberts en la premier de 'Línea mortal'

Michael Douglas, Kiefer Sutherland y Julia Roberts en la premier de ‘Línea mortal’

Mirrorpix/Getty Images

La amistad de Julia Roberts y Michael Douglas que nunca se recuperó

Para reparar el daño, Michael envió rosas rojas a Julia y le ofreció disculpas personalmente a ella y a su prometido de aquella época, Kiefer Sutherland, y aunque lograron mantener una relación profesional y terminar el rodaje de Línea mortal sin mayores problemas, el incidente afectó su amistad para siempre.

El actor aseguró que mantuvo una buena relación con Sutherland tras el incidente, pero su vínculo con la protagonista de Mujer bonita quedó marcado por aquella noche.

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Melisa Velázquez
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