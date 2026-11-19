Christian Nodal enfrenta un nuevo capítulo en la disputa por los derechos comerciales de su identidad artística, esta vez relacionado directamente con su padre, Jesús Jaime González Terrazas. El cantante acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para oponerse a una solicitud con la que su progenitor busca registrar la marca CHRISTIAN NODAL para una categoría distinta de productos.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la solicitud fue presentada el 30 de septiembre de 2026 y quedó identificada con el número 3714831. La petición corresponde a la clase 16 de la clasificación de marcas, que incluye productos como fotografías, publicaciones impresas, artículos de papelería y otros materiales de impresión.

El 9 de noviembre, el abogado del intérprete, Ian Sergio Ibarra Hernández, presentó electrónicamente una oposición ante el IMPI para solicitar que el registro no sea concedido. Entre los argumentos de la defensa está que el padre del cantante no sería el titular legítimo del nombre artístico que pretende registrar y que no cuenta con la autorización expresa de Nodal para utilizarlo con fines comerciales.

¿Por qué Christian Nodal se opone al registro de su nombre?

El conflicto no se limita a una diferencia familiar: el punto central es el uso comercial de una identidad que el cantante ha construido a lo largo de su carrera. Su equipo legal busca que el IMPI considere el reconocimiento público que tiene la marca CHRISTIAN NODAL y el posible riesgo de confusión entre los consumidores si otras personas pueden explotarla sin su consentimiento.

La oposición presentada incluye argumentos y documentación para respaldar la postura del artista. Además, su defensa solicitó que el instituto reconozca la notoriedad de la marca, para lo cual reunió información sobre su trayectoria musical, estadísticas de plataformas y cifras de seguidores en redes sociales.

Es importante precisar que presentar una oposición no significa que el registro haya sido cancelado o que el cantante ya haya ganado el procedimiento. El IMPI deberá revisar los argumentos de las partes y emitir una resolución.

Los antecedentes entre Christian Nodal y su padre por las marcas

Esta no es la primera vez que el nombre del intérprete aparece en trámites de propiedad industrial relacionados con su padre. Jesús Jaime González Terrazas figura como titular de registros vinculados con las denominaciones CN CHRISTIAN NODAL, NODAL y CHRISTIAN NODAL PAL CORA, relacionadas con actividades de entretenimiento.

También existen registros de la marca CHRISTIAN NODAL vinculados con bebidas y servicios de restaurantes y bares cuya titularidad comparten padre e hijo.

Uno de los antecedentes que ahora cobra relevancia ocurrió en 2024, durante el procedimiento de registro de CHRISTIAN NODAL PAL CORA. En aquella ocasión, el IMPI hizo observaciones sobre el reconocimiento público del cantante y la posibilidad de que el uso de su nombre generara confusión entre los consumidores. También cuestionó que no se hubiera presentado documentación suficiente para acreditar el consentimiento del intérprete. Aunque la marca finalmente fue concedida, la defensa busca que ese antecedente sea considerado en el nuevo procedimiento.

Por ahora, el proceso permanece abierto y será el IMPI quien determine si procede o no la solicitud presentada por el padre del cantante. Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta relevante para la industria del entretenimiento: ¿quién tiene derecho a registrar y explotar comercialmente el nombre de un artista?