Jean-Michel Basquiat tenía apenas 27 años cuando murió en 1988, pero su obra ya había comenzado a transformar el panorama artístico de Nueva York. Casi cuatro décadas después, sus pinturas continúan ocupando las salas de los museos más importantes del mundo, mientras su nombre se ha convertido en una referencia que trasciende el arte para instalarse en la moda, la música y la cultura contemporánea.

Ahora, Netflix prepara una nueva mirada a su historia con Jean-Michel Basquiat, un documental que se aleja de la imagen del artista convertido en leyenda para recuperar una faceta mucho más personal: la del hijo, el hermano y el joven que existía detrás de sus pinturas.

La producción promete revelar materiales que hasta ahora habían permanecido fuera de la mirada pública.

¿De qué trata el nuevo documental de Jean-Michel Basquiat?

La película propone un recorrido por la vida del artista a través de recuerdos de sus familiares y amigos más cercanos, fotografías de archivo, entrevistas y obras que nunca antes habían sido mostradas al público.

A diferencia de otras producciones centradas en su ascenso dentro del mercado del arte, esta historia busca recuperar la identidad personal de Basquiat y comprender cómo sus experiencias, relaciones y orígenes influyeron en su trayectoria.

El documental también ofrece una oportunidad para descubrir al joven que creció en Brooklyn, hijo de padre haitiano y madre de ascendencia puertorriqueña, antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles del neoexpresionismo.

Netflix

Un documental que cuenta con la participación de su familia

Uno de los aspectos más importantes de esta producción es que se trata del primer documental autorizado por el patrimonio artístico de Jean-Michel Basquiat, administrado conjuntamente por sus hermanas, Lisane Basquiat y Jeanine Heriveaux.

Ambas participaron en el proyecto, aportando una perspectiva familiar que permite conocer aspectos de su vida alejados de los reflectores.

La dirección está a cargo de Quinn Whitney Wilson y Viridiana Lieberman, quienes construyen un retrato que combina materiales históricos con testimonios personales.

La película tuvo su estreno mundial durante el Festival de Tribeca 2026, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Edición en la categoría de largometraje documental.

¿Quién fue Jean-Michel Basquiat y por qué sigue siendo un ícono del arte?

Nacido en Brooklyn en 1960, Jean-Michel Basquiat comenzó a llamar la atención en las calles de Nueva York a finales de los años setenta, cuando desarrolló un lenguaje visual vinculado al graffiti y a la escena cultural de la ciudad.

Su obra evolucionó hacia una pintura de enorme fuerza expresiva, caracterizada por figuras anatómicas, coronas, palabras, referencias históricas y composiciones que abordaban temas como la identidad, el racismo, el poder y las desigualdades sociales.

Durante la década de los ochenta, su talento lo llevó a formar parte de los círculos artísticos más importantes de Nueva York, donde también desarrolló una relación creativa con Andy Warhol.

Su influencia continúa vigente. En 2017, su pintura Untitled (1982) alcanzó los 110.5 millones de dólares en una subasta, consolidando su relevancia dentro del mercado internacional del arte.

Sin embargo, reducir su historia a cifras millonarias sería ignorar buena parte de su legado. Basquiat también transformó la manera de entender quién podía ocupar un lugar central en el arte contemporáneo y qué historias merecían ser contadas.

¿Cuándo se estrena el documental de Jean-Michel Basquiat en Netflix?

El documental Jean-Michel Basquiat se estrenará el viernes 11 de diciembre de 2026 en Netflix.

La plataforma ya presentó su tráiler oficial, que ofrece un primer acercamiento a las imágenes de archivo, los testimonios familiares y los materiales inéditos que forman parte de la película.

Más que reconstruir la historia de un artista cuya obra alcanzó precios extraordinarios, esta producción plantea una pregunta mucho más interesante: ¿quién era Jean-Michel Basquiat antes de convertirse en un ícono?

Una invitación a redescubrir al hombre detrás de una de las firmas más reconocidas del arte del siglo XX.