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¿Cuál de los hijos de Eugenio Derbez tiene más dinero? Esto se sabe de sus fortunas

Los hijos de Eugenio Derbez: Aislinn, Vadhir y José Eduardo, han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento y la actuación, construyendo su millonario patrimonio.

Noviembre 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuál de los hijos de Eugenio Derbez tiene más dinero?

¿Cuál de los hijos de Eugenio Derbez tiene más dinero?

Getty Images

Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos: su primogénita, Aislinn, nació en 1986, fruto de su relación con Gabriela Michel; cinco años después, en 1991, dio la bienvenida a Vadhir, a quien tuvo con su entonces pareja, Silvana Prince; y en 1992, nació José Eduardo, hijo de su relación con la actriz Victoria Ruffo.

Dos décadas más tarde, el actor volvió a convertirse en padre con el nacimiento de Aitana, su hija menor, fruto de su matrimonio con la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, con quien se casó en julio de 2012.

Sus tres hijos mayores han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento y han desarrollado carreras propias en la actuación, la televisión y otros proyectos profesionales, y su trayectoria les ha permitido generar ingresos y construir sus propios patrimonios. Pero ¿cuál de los hijos de Eugenio Derbez tiene más dinero?

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¿De cuánto es la fortuna de los hijos de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez es quien concentra la mayor fortuna de la familia, su carrera comenzó en 1974, cuando debutó en la telenovela Ana del aire, desde entonces, ha consolidado una trayectoria como actor, comediante y productor.

De acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth y Distrito Comedia, su patrimonio rondaría los 30 millones de dólares; sin embargo, las fortunas de sus hijos están muy lejos de acercarse a la de él.

¿Cuánto gana Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez ha desarrollado una carrera como actriz y productora, además de incursionar en el modelaje, la conducción de podcast y los negocios. Ha participado en películas como ‘El cielo en tu mirada’, ‘Hazlo como hombre’ y ‘Win It All’, así como en la serie de Netflix La casa de las flores y el reality familiar De viaje con los Derbez.

También conduce el podcast La magia del caos y cofundó en 2019 Amai, una marca de productos naturales y ecológicos.

De acuerdo con el sitio People With Money, la mayor de los hermanos tendría ganancias aproximadas de 3 millones de dólares mensuales, algo así como 59 millones de pesos.

Aislinn Derbez

Aislinn Derbez

Instagram/@aislinnderbez

¿Cuánto gana Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez ha seguido los pasos de su padre en la actuación, pero también ha construido una carrera como cantante y músico, comenzó a trabajar desde niño en producciones como Cómplices al rescate, y posteriormente participó en proyectos como Gossip Girl: Acapulco, How to Be a Latin Lover y The Seventh Day.

En paralelo, impulsó su faceta musical bajo el nombre artístico VADHIR, con el lanzamiento de su primer EP en 2016 y colaboraciones como Buena Suerte, junto a Mario Bautista y Yera.

De acuerdo con el sitio, Vadhir estaría ganando un aproximado mensual de entre 3000 y 7000 dólares, un equivalente a 131 mil pesos mexicanos.

Vadhir Derbez

Vadhir Derbez

Instagram/@vadhird

¿Cuánto gana José Eduardo?

José Eduardo Derbez también ha desarrollado una carrera como actor y figura de reality shows, debutó en 2002 en la comedia La familia P. Luche y posteriormente participó en telenovelas como Amores con trampa y Qué pobres tan ricos.

También ha incursionado en el doblaje, el cine y los programas de entretenimiento. Entre sus proyectos destacan De viaje con los Derbez y Par de ideotas, un programa que produjo y protagonizó junto a su hermano Vadhir, además de su canal de YouTube.

Con estos proyectos, José Eduardo tendría ingresos mensuales de entre 6000 y 12,000 dólares al mes, un aproximado a 224 mil pesos mexicanos.

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José Eduardo Derbez

INSTAGRAM

La riqueza de la familia Derbez no depende únicamente de la popularidad de Eugenio, sino también de los proyectos profesionales que cada uno de sus hijos ha desarrollado a lo largo de los años.

Eugenio Derbez Aislinn Derbez José Eduardo Derbez Vadhir Derbez
Melisa Velázquez
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