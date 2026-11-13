Galilea Montijo rompe en llanto tras la sorpresa que le preparó su hijo Mateo con Banda El Recodo

Hay momentos que se quedan para siempre en la memoria, y Galilea Montijo vivió uno de ellos durante su participación en el Tonic Fest 2026, en Acapulco. La conductora fue sorprendida por su hijo Mateo Reina, quien, con ayuda de la Banda El Recodo, preparó un detalle que terminó por conmoverla frente al público.

La noche del jueves 12 de noviembre, mientras Galilea conducía el evento, el adolescente de 14 años subió al escenario con un ramo de flores amarillas, las favoritas de su mamá. Después de saludar a los asistentes, la invitó a acompañarlo y le dedicó unas palabras llenas de cariño.

“Quiero agradecer por todo lo que haces por mí y por mis hermanos cada día. Estamos muy orgullosos de ti y te amo”, expresó Mateo, antes de dedicarle la canción “La mejor de todas”, interpretada en vivo por la agrupación sinaloense.

La reacción de Galilea fue inmediata: visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas ante el gesto de su hijo. La conductora también le expresó cuánto lo quiere y agradeció a la banda por hacer posible aquel momento.

Fernando Reina ayudó a Mateo a preparar la sorpresa

La sorpresa tuvo también la complicidad de Fernando Reina, padre de Mateo y exesposo de Galilea. De acuerdo con lo compartido por Las Estrellas y otros medios, el adolescente buscó su ayuda para comprar las flores y organizar el detalle con el que quería consentir a su mamá.

Más tarde, Galilea compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y agradeció a la agrupación por acompañar a su hijo en ese momento tan especial. “Qué sorpresa, mi vida. Eres mi todo”, escribió.

Un gesto sencillo, pero lleno de significado, que dejó ver la cercanía entre madre e hijo y regaló a Galilea uno de los momentos más emotivos de su participación en el festival.

