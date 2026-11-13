Un ángel, Inocencia: todo sobre la nueva serie que marca el regreso de Biby Gaytán a la televisión

Biby Gaytán vuelve a la pantalla con una serie llamada Un ángel, inocencia, el remake de La criada bien criada, la producción que convirtió a María Victoria en un referente del entretenimiento nacional.

Esta vez, será Biby Gaytán quien encabece el proyecto, marcando su regreso a la ficción televisiva después de 18 años. La nueva serie de TelevisaUnivision, producida por Miriam Osorio, comenzó sus grabaciones en noviembre de 2026 y reunirá a reconocidos actores con nuevos talentos en una comedia que busca conectar con distintas generaciones.

¿De qué trata Un ángel, Inocencia?

La historia sigue a Inocencia, una mujer originaria de Oaxaca que decide dejar su hogar para comenzar una nueva vida en la Ciudad de México. Con la ilusión de encontrar mejores oportunidades, llega a la capital, donde deberá enfrentarse a situaciones inesperadas mientras busca abrirse camino.

Su trabajo como empleada doméstica será el punto de partida de una serie de aventuras, encuentros y enredos que darán forma a una comedia familiar.

Aunque está inspirada en La criada bien criada, la producción contará con una historia renovada que conservará el humor y algunos elementos que hicieron memorable al personaje original.

La serie tendrá 15 episodios de aproximadamente 30 minutos, cada uno con una situación particular que pondrá a prueba la ingenuidad y determinación de su protagonista.

¿Cuándo se estrena Un ángel, Inocencia?

Un ángel, Inocencia tiene previsto su estreno en 2027, aunque TelevisaUnivision todavía no ha confirmado el día ni el mes en que llegará a las pantallas.

El 11 de noviembre de 2026 se realizó la presentación oficial del proyecto y el inicio de sus grabaciones, con la participación del elenco y del equipo de producción.

La serie se podrá ver a través de ViX y Las Estrellas, por lo que estará disponible tanto en streaming como en televisión abierta.

¿Quiénes forman parte del elenco de Un ángel, Inocencia?

Biby Gaytán encabezará el reparto de esta nueva comedia, acompañada de actores con experiencia en televisión y figuras que han ganado popularidad en los últimos años.

Entre los integrantes del elenco se encuentran:

Biby Gaytán

Daniel Elbittar

Michel Duval

Lola Merino

Sergio Zurita

Natalia Madera

Beng Zeng

Karina Torres

La producción también contará con participaciones especiales de Luis Felipe Tovar, Omar Fierro, Emilio Osorio, Arath de la Torre, Faisy y Arturo Carmona, entre otros invitados.

Biby Gaytán, preparada para conquistarnos con su regreso a los melodramas tras 18 años alejada del género.



Así lucirá en la piel de #Inocencia en esta nueva adaptación de la exitosa película de 1972 #LaCriadaBienCriada.@BibyGaytan @TUPrensa pic.twitter.com/8AC5prGMJ5 — RumoreS (@BlogRumoreS) November 11, 2026

Biby Gaytán regresa a la televisión después de 18 años

Uno de los grandes atractivos de Un ángel, Inocencia es el regreso de Biby Gaytán a la actuación televisiva. La actriz, recordada por sus participaciones en telenovelas como Dos mujeres, un camino, Alcanzar una estrella II y Camila, realizó su última aparición en una ficción televisiva en 2008, cuando tuvo una participación especial en En nombre del amor.

Durante los años siguientes continuó desarrollando su trayectoria artística en el teatro musical y otros proyectos de entretenimiento. Ahora interpretará a Inocencia, un personaje que tiene un significado especial para la historia de la televisión mexicana.

Durante la presentación del proyecto, Gaytán explicó que una de sus principales motivaciones para aceptar el papel fue la oportunidad de rendir homenaje a María Victoria, quien dio vida al personaje original. La actriz también destacó su entusiasmo por trabajar con un elenco de distintas generaciones y participar en una producción dirigida al público familiar.

¿Qué relación tiene Un ángel, Inocencia con La criada bien criada?

La nueva serie toma como referencia La criada bien criada, una de las comedias más populares de la televisión mexicana, protagonizada por María Victoria desde finales de la década de los sesenta.

La producción original seguía las aventuras de Inocencia, una trabajadora doméstica cuya personalidad y encuentros cotidianos dieron lugar a numerosas situaciones cómicas.

A lo largo de su historia contó con la participación de figuras como Xavier López ‘Chabelo’, Jorge Arvizu, Angélica María y Verónica Castro.

Sin embargo, Un ángel, Inocencia no pretende reproducir exactamente la historia original, sino desarrollar una nueva versión que conserve su esencia y la acerque a las audiencias actuales.

Con este proyecto, TelevisaUnivision recupera un personaje de la memoria televisiva mexicana y apuesta por una comedia familiar que tendrá como protagonista a una de las actrices más reconocidas de las telenovelas de los años noventa.