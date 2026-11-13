Camila Fernández deslumbra con vestido azul en los Latin Grammy: ¿una pista sobre el sexo de su bebé?

Camila Fernández vivió una de las noches más importantes de su carrera en los Latin Grammy 2026. La cantante mexicana no solo se llevó a casa su primer gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández, también acaparó miradas con un vestido azul rey que resaltó su embarazo de cuatro meses.

Su elección de color despertó una pregunta entre quienes siguen de cerca esta nueva etapa de la integrante de la dinastía Fernández: ¿será el azul una pista de que espera un niño? Aunque el tono elegido podría alimentar las especulaciones, hasta ahora no hay una confirmación de que el bebé sea varón ni de que el vestido tuviera esa intención.

El vestido azul de Camila Fernández en los Latin Grammy 2026

Para la ceremonia de premiación, Camila apostó por un vestido fluido en azul rey, una elección que destacó su silueta premamá y le dio un aire elegante a su aparición. La cantante llegó acompañada de su esposo, Francisco Barba, quien estuvo a su lado cuando escuchó su nombre como ganadora.

La emoción fue evidente desde el momento en que se anunció su triunfo. Camila se levantó entre lágrimas y abrazó a su marido antes de subir al escenario para recibir el reconocimiento. Se trató de su primer Latin Grammy, un logro especialmente significativo después de más de una década de trabajo en la música.

El premio llegó gracias a La Fernández, producción con la que obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Durante su discurso, agradeció a la Academia, a quienes votaron por su trabajo y a las personas que la acompañaron en el proceso creativo.

¿El vestido azul de Camila Fernández es una pista de que espera un niño?

El color del vestido inevitablemente lleva a preguntarse si la cantante quiso hacer un guiño al sexo de su segundo bebé. Sin embargo, no hay elementos para asegurar que esa fuera la intención de su elección de vestuario.

El color del vestido de Camila hizo preguntar a sus fans si tal vez está anunciando que su bebé es un niño. Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

De hecho, días antes de la premiación, Camila había contado en una entrevista con Los Angeles Times que todavía no sabía si esperaba un niño o una niña. En aquella conversación, realizada durante su estancia en Las Vegas, comentó que esperaba conocer la respuesta al regresar de la ciudad. Incluso expresó que le haría mucha ilusión tener otra niña, aunque recibiría con felicidad cualquiera de las dos posibilidades.

Por ahora, el azul rey debe entenderse como una elección de estilo y no como un anuncio. La cantante no ha confirmado públicamente que espere un varón.

Camila Fernández dedica su primer Latin Grammy al bebé que espera

Más allá de las especulaciones sobre el color de su vestido, el embarazo tuvo un lugar especial en la celebración. Durante su discurso, Camila dedicó unas palabras a su hija Cayetana, de cinco años, quien pronto se convertirá en hermana mayor, y al bebé que viene en camino.

“Gracias a mi niña Cayetana, te amo. Gracias a este bebé que me está dando la fuerza para estar acá”, expresó conmovida. También agradeció a sus padres, Alejandro Fernández y América Guinart, y cerró su intervención con un mensaje de orgullo por sus raíces: “¡Que viva México!”.

Así, entre un vestido azul rey, lágrimas de felicidad y un premio que representa un importante paso en su trayectoria, Camila Fernández celebró una noche que quedará marcada tanto en su historia profesional como en su vida familiar.