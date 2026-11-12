Cantinflas tendrá una nueva serie: revelan al actor que dará vida a Mario Moreno

Ya tenemos más detalles de Cantinflas, la serie de Vix, una historia de uno de los íconos más importantes del cine mexicano. La plataforma de streaming anunció el inicio de producción de Cantinflas, una nueva serie original que explorará la vida de Mario Moreno, el hombre que conquistó a generaciones con su particular sentido del humor y se convirtió en una figura fundamental de la cultura popular mexicana.

La producción buscará mostrar una faceta menos conocida del comediante, desde sus primeros pasos en el espectáculo hasta su consolidación como una estrella del cine, sin dejar de lado las experiencias personales que marcaron su trayectoria.

¿Quién interpretará a Cantinflas, la serie de ViX?

El actor Elías Toscano será el encargado de dar vida a Mario Moreno en esta nueva producción, que promete acercar al público a la historia detrás del personaje.

El elenco también contará con Carolina Miranda, quien interpretará a Valentina Ivanova, y Luis Alberti, en el papel de Carlos Enrique Moreno.

La dirección estará a cargo de José Manuel Cravioto, conocido por su trabajo en producciones como El Chapo, Monarca y Diablero.

Cortesía Vix

¿De qué tratará Cantinflas, la serie de Vix?

La historia recorrerá distintas etapas de la vida de Mario Moreno, desde sus inicios en las carpas de barrio, donde desarrolló su estilo cómico, hasta su ascenso en la industria cinematográfica y sus últimos años.

Más allá de recuperar sus momentos de éxito, la serie buscará explorar las circunstancias personales y profesionales que acompañaron al artista, ofreciendo una mirada al hombre detrás de uno de los personajes más reconocidos de México.

¿Cuándo se estrena la serie de Cantinflas en ViX?

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, ViX confirmó que las grabaciones comenzaron en noviembre de 2026 en las Islas Canarias, España.

La serie es producida por El Mall, con Jorge Bermúdez como productor ejecutivo y los servicios de producción de Onza.

Por ahora, habrá que esperar nuevos anuncios de la plataforma para conocer cuándo llegará a su catálogo esta historia sobre el legado de Mario Moreno.