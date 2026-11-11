El pasado 10 de noviembre, la Catedral Primada de Toledo acogió la misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, y acompañada del rey Felipe VI, la reina Letizia Ortiz asistió a la ceremonia para expresar sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos.

Para esta ocasión, la Doña Letizia eligió un estilismo sobrio y discreto, acorde con el carácter solemne del acto, en el que volvió a demostrar que la elegancia también está en los pequeños detalles.

La reina Letizia confirma que los botines de punta afilada son los más elegantes del invierno

Uno de los detalles que completaron su estilismo fueron unos botines negros de tacón, que mantuvieron la armonía cromática del conjunto y aportaron un acabado elegante sin llamar demasiado la atención.

La reina Letizia los combinó con una falda larga y fluida hasta los tobillos, una chaqueta negra de corte estructurado y un pequeño bolso de mano a juego. La elección de un calzado oscuro y discreto resultó coherente con el carácter solemne de la ceremonia.

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Letizia Ortiz confirma que los botines de punta afilada son los más elegantes del invierno Carlos Alvarez/Getty Images

Más allá de las tendencias, este tipo de botines demuestra por qué el calzado negro es un básico del armario de invierno: combina fácilmente con faldas midi, vestidos, pantalones de vestir y abrigos largos.

¿Por qué los botines de punta afilada son los favoritos del invierno 2026?

A diferencia de los modelos de punta redonda, los botines afilados destacan por su terminación triangular, que crea una línea visual más estilizada y aporta un acabado refinado que resulta favorable para crear looks formales como casuales.

Por otra parte, las tendencias de otoño-invierno 2026 recuperan las hormas puntiagudas, inspiradas en las siluetas de los años 2000, con propuestas renovadas de firmas como Gucci, Louis Vuitton, Isabel Marant y Tom Ford.

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Letizia Ortiz confirma que los botines de punta afilada son los más elegantes del invierno Carlos Alvarez/Getty Images

¿Cómo combinar los botines de punta afilada en otoño?

Una de sus principales ventajas es que pueden acompañar diferentes prendas sin perder elegancia, y para conseguir un conjunto inspirado en el estilo de Letizia Ortiz, una buena opción es llevarlos con pantalones rectos, vestidos midi o faldas de corte fluido.

Los botines negros de piel son una apuesta segura para quienes prefieren un armario minimalista, mientras que los diseños en burdeos, chocolate o ante aportan un toque diferente sin necesidad de recurrir a colores demasiado llamativos.