La reina Letizia reafirma su apoyo a la salud mental durante el acto institucional del Día mundial de la Salud Mental. La esposa del rey de España comenzó su intervención recitando la letra de un rap del músico madrileño El Chojin.

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto”, Letizia dijo con sentido del humor, “no se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas de este género musical, Pero si algún medio de comunicación titula, ‘la reina rapea por la salud mental’, sería una buena manera de dirigir la atención a un asunto tan importante y tan serio como este”, expresó.

La reina hizo un llamado a que haya mayor inversión de salud mental porque cualquier persona necesita “herramientas para afrontar la vida”, y porque un incremento de recursos es “la garantía para un furuto más próspero y equitativo”.

La reina Letizia “rapea” para visibilizar la importancia de la salud mental Getty Images

Asimismo, instó a que las instituciones y la sociedad escuchen a quienes padecen problemas de salud mental para “saber por dónde debe ir a la acción”, para que “no se vulneren más los derechos de las personas con patologías mentales”.

“Sin salud mental no hay esperanza y se apaga cualquier intención de que la vida sea plena. Porque todos tenemos limitaciones, desconfianzas, inseguridades. Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida”, destacó la reina Letizia.

El look de la reina Letizia para apoyar a la salud mental

Cinco años después del estreno de uno de sus vestidos más sofisticados, la reina Letizia volvió a usar este outfit de color verde para presidir el acto institucional en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid. La reina lució uno de sus vestidos favoritos, el cual ha repetido en siete ocasiones. Se trata de una pieza largo midi con estampado pañuelo de Sandro París, de color verde, que evoca salud, calma, naturaleza, y frescura, además de ser el tono que representa la salud mental a nivel mundial.

Letizia combinó su look con unas zapatillas color negro de tacón medio y un bolso de piel de Carolina Herrera. Respecto a las joyas, eligió unos pendientes de doble daga de Gold&Roses y su eterno anillo de Coreterno.