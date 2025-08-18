Suscríbete
Entretenimiento

Bárbara de Regil reta a Alana Flores para pelear en Supernova Strikers

La actriz expresó su interés por pelear con la influencer el próximo año

August 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
barbara-de-regil-alana.jpg

Instagram @barbaraderegil

Después de que Alana Flores conquistó el Supernova Strikers tras haber derrotado por decisión unánime a la actriz y cantante mexicana Gala Montes, quien puso todo su esfuerzo en el boxeo los últimos meses pero no fue suficiente para ganar contra la influencer y creadora de contenido.

Tras esta victoria, la influencer mexicana ya tiene una nueva rival, pues Bárbara de Regil, quien estaba entre los invitados del evento, retó a Alana a subir al ring el próximo año.

Bárbara de Regil mencionó, “Sí Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar allá arriba contigo”, fue la promesa que hizo la actriz en el Palacio de los Deportes, donde además aprovechó para felicitar a Alana Flores por su victoria ante Gala Montes.

“La que me quería retar eras tú”, dijo la actriz a lo que Alana respondió, “teníamos planeado algo a principios de año, pero Rosario Tijeras se entrometió entre nosotras”.

Bárbara de Regil
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
katy-perry-multa.jpg
Entretenimiento
Por qué fue multada Katy Perry en una zona protegida
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift habla como nunca de su romance con Travis Kelce
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-gana-demanda-millonaria
Entretenimiento
Christian Nodal gana demanda millonaria en Colombia
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-problemas-legalesjpg
Entretenimiento
Los problemas legales que ha enfrentado Drake Bell
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mariana-botas-drake-bell-novio.jpg
Entretenimiento
Quién es el novio de Mariana Botas, actriz que besó a Drake Bell en un antro
La habitante de la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos México está envuelta en polémica por las declaraciones que hizo
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-hombre-disney-cumpleaños-jose-luis.jpg
Entretenimiento
El misterioso hombre con el que Belinda celebró su cumpleaños 36
La famosa actriz y cantante fue captada celebrando su cumpleaños con un político poblano
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda-religiosa.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra celebra su boda religiosa con Ligia Uriarte en Durango
Los actores se casaron rodeados del cariño de sus seres queridos, entre ellos personalidades de la televisión mexicana
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Drake Bell - Mariana Botas - La casa de los famosos
Entretenimiento
“Si no bajan esos clips, nos vemos en la corte”: Drake Bell amenaza con demanda a ‘La Casa de los Famosos’
El actor y cantante reaccionó molesto luego de que Mariana Botas asegurara en el reality que se habían besado en un antro hace años
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
Tacos de canasta - polémica cinepolis
Entretenimiento
¿Gourmet o gentrificación? La polémica detrás del Combo Godín de Cinépolis
Cinépolis sorprende con un combo inspirado en la cultura godín, llevando los tacos de canasta a la pantalla grande, por un precio que ofendió a más de uno...
August 15, 2025
 · 
Tania Franco