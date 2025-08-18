Bárbara de Regil reta a Alana Flores para pelear en Supernova Strikers

Después de que Alana Flores conquistó el Supernova Strikers tras haber derrotado por decisión unánime a la actriz y cantante mexicana Gala Montes, quien puso todo su esfuerzo en el boxeo los últimos meses pero no fue suficiente para ganar contra la influencer y creadora de contenido.

Tras esta victoria, la influencer mexicana ya tiene una nueva rival, pues Bárbara de Regil, quien estaba entre los invitados del evento, retó a Alana a subir al ring el próximo año.

Bárbara de Regil mencionó, “Sí Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar allá arriba contigo”, fue la promesa que hizo la actriz en el Palacio de los Deportes, donde además aprovechó para felicitar a Alana Flores por su victoria ante Gala Montes.

“La que me quería retar eras tú”, dijo la actriz a lo que Alana respondió, “teníamos planeado algo a principios de año, pero Rosario Tijeras se entrometió entre nosotras”.