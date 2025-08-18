Quién es Guana, el habitante que se salvó de la eliminación en La Casa de los Famosos 3

La formación artística de “Guana” comenzó en el teatro musical, donde participó en producciones reconocidos como “La obra que sale mal”, “The Prom” y “Jesucritos Superestrella”.

“Guana” saltó a la televisión gracias a programas de comedia y entretenimiento. Entre sus apariciones más destacadas en la pantalla chica se encuentran “Me caiga de risa”, “Cita a ciegas”, “Más noche”, y la popular serie “Una familia de diez”.

Durante la transmisión donde se presentó como el doceavo habitante, el actor compartió uno de sus principales desafíos para entrar al reality.

A lo largo de su carrera, Guana ha combinado su talento para desempeñarse en el teatro musical con incursiones en telenovelas como en los escenarios.

Su apodo de “Guana” tiene raíces en su historia personal y profesional, ya que sus compañeros y el equipo de producción empezarlo a llamarlo “Guanajuato” en referencia a su estado natal.