Entretenimiento

El gesto que tuvo Pepe Aguilar con Christian Nodal durante su concierto en el Hollywood Bowl

Pepe y Nodal se dejaron ver muy unidos mientras compartían el escenario

August 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar invitó a su yerno Christian Nodal a compartir el escenario; este gesto evidenció la aprobación del cantante al sonorense que hace un año se unió a la familia Aguilar tras casarse con Ángela.

Tras ofrecer un espectáculo en el que Pepe, Leonardo y Ángela mostraron la fuerza de su talento, cuando el patriarca de la familia tomó el micrófono para invitar a cantar a Nodal. La reacción fue inmediata entre aplausos y gritos que hicieron mágico el instante.

Después de presentar a su yerno con cariño entre el público, tanto él como sus hijos cedieron el escenario para que Nodal interpretara Probablemente. Desde un costado, Ángela lo acompañó con segunda voz, transmitiendo la cercanía que existe entre ambos.

El público se emocionó al ser testigo de un abrazo y hasta una reverencia entre suegro y yerno, protagonizando un momento que dejó en claro que mantienen una gran relación a pesar de que se ha dicho lo contrario.

Horas más tarde, Pepe Aguilar compartió en redes sociales imágenes del espectáculo y escenas íntimas detrás de bambalinas donde se percibe la armonía entre la familia.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
